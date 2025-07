Orbán Ráhel és családja Amerikába költözhet egy időre, az üzletasszony visszatér az iskolapadba, felvették egy egyetemre. Kisfia is ott fogja kezdeni az iskolát szeptemberben, így – mint írta – nemcsak ő tud fejlődni szakmailag, de a gyerekei is sokat tanulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez még nem egy végleges elhatározás, családként kell mérlegelniük.

Orbán Ráhel közösségi oldalán jelentette be, hogy visszatér Amerikába, ám ezúttal a családjával. Mint írja, már régóta körvonalazódik benne az elképzelés, de csak most jött el az ideje.

Az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz. Így nemcsak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben – önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot

– írja a bejegyzésében.

Hozzátette, éppen 15 éve érkezett haza az Egyesült Államokból – ahol egy nyári szemesztert tanult a bostoni egyetemen – de már akkor tudta, hogy egyszer visszatér.

Közölte, hogy kisfia, Berci ott kezdi az iskolát szeptemberben, ő pedig felvételt nyert egy amerikai egyetemre. „Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni” – fogalmazott a miniszterelnök lánya.

Kiemelte, hogy a végleges elhatározás még előttük áll, „mérlegelünk, gondolkodunk, beszélgetünk róla, családként”.