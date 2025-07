Orbán Viktor digitális hadgyakorlata veszélyben van, vakondoktól tart a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn bejelentette a Harcosok Klubja átköltözését WhatsAppról Facebookra, miután a 20 ezres taglétszámkorlát miatt sokan nem tudtak csatlakozni a közösséghez. A kormányfő a „nagy érdeklődésre” hivatkozva döntött a platformváltásról, ahol most már bárki meghívhatja ismerőseit a szigorú szabályrendszerrel működő csoportba.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a Harcosok Klubja átköltözik a Facebookra a WhatsAppról, mivel az ottani 20 ezres taglétszám-korlátozás miatt sokan nem tudtak csatlakozni a közösséghez. A nagy érdeklődésre hivatkozva úgy döntöttek, hogy további tagokat vesznek fel az új platformon. A Facebook-csoportot szigorú szabályrendszer szerint működtetik, melynek főbb elemei a hazaszeretet, összetartás, valamint a „globalisták és balliberális kitartottjaik elleni szabadságharc”. A csoport adminjai között szerepel Orbán Viktor, Szentkirályi Alexandra, Gyopáros Alpár és Menczer Tamás.

Minden kapu nyitva

A csoportba való belépésre állítólag hatalmas az érdeklődés, Orbán Viktor egy üzenetet is küldött a WhatsAppon a tagoknak, akiktől türelmet kért, mert „nagy a sor”, de azt ígérte, mindenkit be fognak léptetni. „Vakondok kíméljenek. Aki még nem tette meg, kattintson a linkre, és lépjen be az új csoportba, a napi üzeneteket már ott fogjátok megkapni” – tette hozzá.

Kedd reggel azonban már Menczer Tamás ébresztette a harcosokat, aki egy fontos bejelentkezéssel érkezett:

A Harcosok Klubja kapuit kinyitjuk minden Harcostársunk előtt, aki elég elszánt és bátor ahhoz, hogy a nemzeti érdeket képviselje a digitális térben.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, most már bárki meghívhatja az ismerőseit a csoportba, „akikért felelősséget vállalnak”. Hozzátette azonban, hogy a felvétel továbbra is szigorú feltételekhez kötött, „amit a Harcosok Klubja 7 törvénye testesít meg”.

Hívjátok meg tehát bátran minden olyan ismerősötöket, akik készek Orbán Viktor mellett harcolni a magyar érdekért és vállalják, hogy végrehajtják a napi feladatokat. Küzdelemre fel!

– zárta üzenetét a politikus.

Orbán Viktor: Rám számíthatsz

Az Index azt is megtudta, hogy milyen üzenet fogadja a csoportba felvételt nyert tagokat.

„Kedves Harcostársam! Gratulálok, felvételt nyertél a Harcosok Klubjába! Ide csak azon honfitársaink kerülhetnek be, akikben a tudás, az akarat és a bátorság egyaránt megvan arra, hogy a magyarság érdekeit képviseljék a digitális térben. Jó téged magam mellett tudni ebben a küzdelemben! Élj bárhol a Kárpát-medencében, a Klub tagjaként sosem leszel egyedül – rám épp úgy számíthatsz, ahogy több ezer klubtársadra is. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

A fent idézett üzenetet Orbán Viktor miniszterelnök nevében küldik ki.