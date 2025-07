Hadházy Ákosék a Vár felé vonulnak, Rogán Antal irodája a cél

Cikkünk frissül...

19:02: A József Attila utcához érve bebizonyosodott, hogy az autósok nem lelkesednek a független képviselő akciójáért, aki az út közepén énekel követőivel ismét. Egyes sofőrök dudálnak, mások pedig trágár üzeneteket ordítanak dugóba került járművükből. A tömeg ráfordult a József Attila utcára, és elindultak a Lánchíd felé.

18:56. A Deák Ferenc térre érve ismét megállt a tömeg énekelni. Majd a Bajcsy-Zsilinszky úton haladnak tovább.

18:51: „Szerencsére” egymást érik a zebrák, így nagyon lassan halad a menet, mert minden gyalogátkelőnél énekelnek Hadházy Ákosék.

18:44: Az autósok folyamatos dudálása mellett a demonstrálók elérték a Madách tér magasságát. A demonstrálókat egy rendőrautó vezeti. Itt a tüntetők megálltak egy zebránál, hogy szokások szerint ismét énekeljenek.

18:41: Az Astorián forgalomirányító rendőrök terelik az autókat, miközben a tömeg elindult a körút buszsávjában a Deák tér felé, előtte viszont még megálltak énekelni a kereszteződésben.

18:37: „Gyülekezés alapjog” – skandálják a demonstrálók, akik az előbb azt követelték, hogy a rendőrség számolja meg hányan vannak. Hadházy Ákos közben a rendőrökkel egyeztet.

Hadházy Ákos most megszámolta a tüntetőket és arra jutott, hogy többen vannak mint 200 fő. A rendőrség tovább engedte őket a buszsávban.

Az eső közben csillapodott.

18:34: A rendőrök megállították a menetet. Hadházy Ákos szerint azt állítják, hogy nincsenek 200-an, ezért azt kérték, hogy menjenek fel a járdára. A Semmelweis utca és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, az Astoria előtt nem sokkal áll a tömeg.

18:30: A tömeg skandálva sétál a Kossuth Lajos utca buszsávjában.

18:26: A néhány száz fős tömeg elindult a Várba, de valamiért az Astoria irányába.

18:21: A rendőrség sorfalat áll a tüntetők előtt és mögött, de egyelőre nem terelték le őket az útról. Négy nóta után már a Himnuszt éneklik Hadházy Ákosék. A dugó már akkora, hogy az Erzsébet hídon végig állnak az autók.

„Aki bírja, az tartson velünk” – mondta Hadházy Ákos.

18:18: Ahogy a tömeg felsorakozott a vonuláshoz, elkezdett csepegni az eső. A tüntetők kivonultak a Szabad sajtó útra, így teljesen elzárták azt és elkezdték énekelni a már szokásosnak mondható Kossuth nótát. Végül elkezdett esni az eső, de a tüntetők elővették esernyőiket és tovább énekelnek az út közepén.

18:15: Ismét Hadházy Ákos lépett színpadra, aki elmondta, hogy nem ússzák meg az esőt. „A jó hír, hogy ebbe a viharba még esőbe is belerepülnék” – jegyezte meg.

Majd elmondta, hogy a tervek szerint Rogán Antal új irodájához vonulnak a várba. Ennek apropóján felemlegette a Magyar Péter által ma megosztott „mestertervet”, majd azt, hogy már több mint egy hete kikérte a Voks2025 adatait, de nem kapott választ.

„Ami miatt most tüntetni kell, az viszont az Ukrajna ellenes kampány, ami minden eddiginél aljasabb” – jelentette ki. Arra kérte a tüntetőket, hogy kövessék őt, de hozzátette, hogy megérti, ha valaki az eső miatt nem tart vele.

18:12: A következő felszólaló Karafiát Metta, kommunikációs szakember, aki először áll a színpadon, korábban viszont sokszor állt a tömegben.

„Annyian elmondták már, hogy miért vagyunk itt, ezért én megosztanék inkább egy történetet arról, hogy milyen ereje van a személyes történeteknek az érzékenyítésben” – kezdte beszédét.

A történet arról szólt, hogy az „enyhén homofób, fideszes” nagymamája teljesen ki volt akadva, amikor ő elment Angliában egy meleg esküvőre, de amikor hazaért és mesélt neki, valamit képeket mutatott az esküvőről, akkor csak annyit mondott: „A lényeg, hogy szeressék egymást.”

Beszéde végén megköszönte a rendőröknek, hogy a Pride alatt kedvesek voltak a vonulókkal.

18:04: „Manapság Magyarországon romának, melegnek és fiatalnak lenni olyan, mintha háromszor nyertem volna meg az ötös lottót” – mondta Balogh Ákos, aki pedig azokról a negatív élményeiről beszélt, amit romaként és melegként kellett átélnie Magyarországon.

18:01: „Nagyon büszkék vagyunk magunkra, akik részt vettünk a felvonuláson” – kezdték beszédüket a nyíltan meleg fiatalok, akik szerint a Pride megmutatta, hogy senkit nem nyomhatnak el bőrszíne, vallási hovatartozása vagy szexualitási orientációja miatt. Ez azonban nem oldotta meg a problémákat, hiszen például az egészségügy romokban van.

„Igaz nem érzem magam kirekesztve transzneműként, mert mások ugyanúgy nem jutnak egészségügyi szolgáltatáshoz” – jegyezte meg Murányi Olivér, majd élményeket mesélt arról, hogy milyen nehézségeket okoz az, hogy ő transznemű.

17:56: A jövő heti tüntetés nem kedden lesz, hanem valószínűleg szombaton, mert sokan kérték, hogy egyszer hétvégén is demonstráljanak. A tömegben közben pénzt gyűjtenek a demonstrálások költségeinek fedezésére.

A következő felszólalók Balogh Ákos és Murányi Olivér, két fiatal, akik rendszeres résztvevői a tüntetéseknek.

17:50: Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség közleménye nem szólt arról, hogy a szervezőkre mi vár.

„Akárhogy fognak fenyegetni, nem vehetik el tőlünk a sikert, hogy nevetségessé váltak” – mondta, majd hozzátette, hogy szerinte más lett volna a helyzet, ha nem jönnek ki hétről hétre a tüntetők, hanem némán tűrték volna a Pride-törvényt.

Szerinte azonban nem fogják tudni túl sokáig élvezni a sikert, mert nem lehet abbahagyni, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy nem vaklármáról volt szó.

– fogalmazott és hozzátette, hogy ha a törvényt vissza is vonnák, akkor sem lenne még demokrácia, csak visszajutnánk a februári állapotra.

Úgy véli, hogy az eddigi elnyomás viszont nem elég a Fidesz győzelméhez, a mostani elbizonytalanodásuk viszont nem riasztja majd őket vissza a választási csalástól.

„Nem hülyegyerekek, menni fognak előre, rendkívül nehéz ősz jöhet” – mondta a képviselő.

17:41: Hadházy Ákos az első felszólaló, aki elmondta, hogy a mai program még változhat, de figyelik a radarokat, mert vannak arra utaló jelek, hogy nagy eső lesz egy óra múlva.

– fogalmazott.

A képviselő elmondta, hogy kedden történt egy dolog, ami legalább annyira fontos a rendszerváltás szempontjából, mint ami a Pride-on történt. Kifejtette, hogy ő reggel még arról számolt be, hogy a rendőrség dolgozik azon, hogy automatikusan lehessen büntetéseket kiküldeni, délutánra viszont a rendőrség kiadott egy közleményt, amiben meghátráltak és bejelentették, hogy nem lesznek büntetések.

– mondta, majd hozzátette, hogy ez a tüntetők érdeme.

Szerinte azt is el kell mondani, hogy a belső információi szerint vita volt arról a kormányon belül, hogy mi legyen a válasz. „Ezt bizonyítja, hogy 9 napig várt a rendőrség” – tette hozzá.

17:38: Fokozatosan gyűlik a tömeg, de még mindig elég szellős a tér.

17:30: Hiába tombol a vihar az ország számos pontján, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szokásos keddi tüntetését így is megtartja. A tüntetés hivatalos kezdetekor még csak szállingóztak a tüntetők a Ferenciek terére, az első felszólalóra valószínűleg még egy darabig várni kell. Előrejelzések szerint este újabb eső fogja elérni Budapestet, a tüntetőket azonban ez nem zavarja, csak néhányan vannak, akik esernyővel érkeztek.

Tudta? Az eddigi 16 tüntetésen egyszer sem esett az eső és könnyen lehet, hogy ma délután sem fog. De ha esik, megoldjuk: tüntettünk már plusz egy fokban és plusz 34 fokban is, és bár egyik sem volt kellemes, legalább megmutattuk, mi az a kitartás és elszántság. A rendőrség tegnapi bejelentése is megmutatta, hogy van értelme, de ma azt is megbeszéljük, hogy – ha esetleg máshogy is folytatjuk- miért nem hagyhatjuk abba