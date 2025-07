Tilos fürdeni a Balatonban, életveszélyes lehet a magyar tenger

Másodfokú viharjelzés van érvényben a Balatonnál, ahol szerdán orkánerejű szél csapott le: Fonyódnál 116 kilométer per órás lökést is mértek. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ilyen időben tilos fürdeni a tóban – a vízpermet is komoly veszélyt jelent.

Szerdára viharos szél kelt életre a Balatonnál: tarajos hullámok csapnak egymásnak, a teljes tóterületen másodfokú viharjelzés van érvényben – figyelmeztet a HungaroMet.

A Dunántúlon és Budapest környékén már hajnal óta 60 kilométer per óra feletti széllökések tapasztalhatók, amelyeket időnként 80-90 kilométer per órás rohamok is kísérnek. A Balatonnál keletkező vízpermet különösen veszélyes lehet – hívták fel a figyelmet. A szél erejét jól mutatja, hogy Fonyód Várhegyen 116 kilométer per órás orkánerejű lökést is mértek a reggeli órákban.

Megkeresésünkre Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy

a jelenlegi körülmények között a fürdőzés szigorúan tilos.

Hozzátette, hogy több magyarországi tónál is viharjelző lámpák mutatják a fürdőzőknek, hogy milyen viharjelzés van érvényben. Ez most a Balatonon és a Velencei-tónál is másodfokút mutat.

A hatóságok nyomatékosan kérik: mindenki figyelje a viharjelzéseket, és tartsa be a fürdőzési és hajózási tilalmakat.

A Katasztrófavédelem szerdai közleményéből kiderül, hogy szerdán összesen 10 348 káreseményt jelentettek, ezek közül 5713-at már felszámoltak, a többi 4635 eset felszámolása pedig még folyamatban van. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szerda délig 875 fővel és 248 technikai eszközzel avatkoztak be. A műveleteket további 31 önkéntes tűzoltó egyesület és önkéntes mentőszervezet 122 fővel és 35 technikai eszközzel, valamint 22 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 100 fővel és 24 technikai eszközzel támogatta – közölték.

Irgalmatlan károk keletkeztek a vihar után

Amint arról korábban beszámoltunk, több ezer kárbejelentés, 24 órás szolgálat és vasúti fennakadások: a keleti országrészben most kezdődik igazán a küzdelem a viharkárok ellen – Lázár János szerint még nem lélegezhetünk fel. A katasztrófavédelem és a MÁV-csoport is teljes kapacitással dolgozik a helyreállításon, miközben újabb viharok is nehezíthetik a munkát. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye külön erősítést kapott, a keleti térségekben 24/24 órás szolgálatba álltak a tűzoltók. Az északkeleti megyékben még mindig komoly a készültség, a forgalmi rend pedig sok helyen továbbra is rendkívüli.

Arról is írtunk, hogy hétfő délután hatalmas vihar vonult át Magyarországon, több vármegyére vörös riasztást adtak ki. A szél több épületet megrongált, utakra, házakra, garázsokra, kerítésekre, autókra és sínekre dőlt fákról érkeztek hírek az egész ország területéről. A katasztrófavédelem egységeit kora estig több mint kétezerszer riasztották. A kidőlt fák és a leszakadt ágak országszerte felsővezeték-szakadásokat okoztak, az ítéletidő a MÁV és a BKK vonalait, de még a repteret sem kímélte.

Az Index információi szerint felsővezeték-hiba miatt hétfő délután az összes vasúti fővonalon álltak a vonatok. Rövid időre be kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, ahol a vihar miatt megrongálódott a tűzjelző berendezés, így a tetőn található vészablakok egy része kinyílt, a beáramló eső pedig elárasztotta a terminált.

Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője közölte: hétfő délután 6-ig 2700 helyen avatkoztak be a hivatásos tűzoltóegységek.

A legtöbb munkát Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyében, illetve Budapesten adta a tűzoltóknak a vihar. Jellemzően kidőlt fák, letört ágak és leszakadt vezetékek miatt hívták a műveletirányítási központokat, sok helyen autókra dőltek fák. Az átvonuló vihar a Balaton északi és déli partján is károkat okozott, több kikötőben anyagi károk keletkeztek.

Debrecenben leállt a teljes közösségi közlekedés, az Alföldön bálákat sodort el a szél, Balatonkenesén fák dőltek ki, több helyen jégeső csapott le. Az internetet ellepték a viharról készült videók – az ítéletidő szinte mindenhol nyomot hagyott.

