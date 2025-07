Július 9-én, szerdán Strasbourgban tartott sajtótájékoztatót Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a Zöldek európai parlamenti képviselőcsoportjának két társelnökével, Terry Reintkével és Bas Eickhouttal. A sajtótájékoztató témáját a budapesti Pride szolgáltatta, amelyen 70 EP-képviselő, köztük a Zöldek képviselőcsoportjának két társelnöke is részt vett.

Karácsony a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Magyarországgal szemben az elmúlt napokban az élet két bizonyítványt állított ki. Egyrészt az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentésében kimondta, hogy Magyarországon szisztematikusan sérülnek a demokratikus alapelvek, valamint június 28-án az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb politikai demonstrációja volt a budapesti Pride.

A főpolgármester szerint a főváros által megszervezett Pride-on nemcsak az LMBTQ-jogokért álltak ki az emberek, hanem a magyar demokráciáért és az uniós alapértékekért is.

Karácsony szerint a demokrácia védelmében nagy szerepe van az önkormányzatoknak is, ugyanakkor a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztése nemcsak a kormányt, hanem az önkormányzatokat is súlyosan érinti. „A forrásmegvonás nem a kormányt bünteti legjobban, hanem azokat a célokat és ügyeket, amelyek ezen források nélkül nem tudnak előremozdulni, és súlyosan érinti az önkormányzatokat is, mert a magyar kormány ezt diszkriminatív módon hárítja tovább az önkormányzatokra” – jelentette ki Karácsony, aki elmondta, hogy az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott egyeztetésén is megosztotta ezen aggályait. Karácsony szerint a forrásmegvonás kétélű fegyver, mivel a kormány a társadalmi elégedetlenséget az EU ellen fordítja.

Nincs még egy olyan ország, ahol ennyi plakát lenne Ursula von der Leyen arcával

– fogalmazott a főpolgármester, aki szerint a kormány EU-ellenes retorikája és politikája „sajnos nem eredménytelen”.

Karácsony szerint a felfüggesztett uniós források egy részéhez a magyar kormány hozzájut, azonban az önkormányzatok már nem. „Sajnos ezek a büntetések nem a kormányt, hanem a magyar állampolgárokat és a magyar önkormányzatokat sújtják leginkább” – mondta Karácsony, aki emellett felszólította az Európai Bizottságot, hogy alakítsanak ki egy olyan mechanizmust, amely során az uniós források akkor is eljutnak az önkormányzatokhoz és civil szervezetekhez, ha egy tagállam számára azt felfüggesztették. Mint fogalmazott, ezzel kapcsolatosan egy javaslatot is bemutatott az Európai Bizottságnak, és reméli, hogy most is azt olvassák.

Azt kérem az európai döntéshozóktól, hogy legyenek olyan bátrak, mint a budapestiek, akik kimentek az utcára

– fogalmazott Karácsony, aki hozzátette, hogy nem tudja, van-e olyan főváros az Európai Unióban, amely a hétéves uniós költségvetés közepén még nem jutott hozzá egyetlenegy uniós forráshoz sem. Emiatt egyébként úgy fogalmazott, a fővárosnak az év hátralévő részében óriási nehézséget jelent az is, hogy a város működőképessége megmaradjon.

Később újságírói kérdésre a főpolgármester elmondta, hogy szerinte egy politikai döntés, hogy a Pride résztvevőit nem fogják megbírságolni, és

Karácsony szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nevetségessé vált, amiért „Magyarország teljhatalmú ura, és még egy Pride-ot se tud betiltani”.

Szerinte a magyar kormány pánikol, mert elvesztette az emberek gondolatai feletti uralmat, és emiatt arra számít, hogy a jövő évi parlamenti választás után kormányváltásra kerül sor.

A sajtótájékoztatón Terry Reintke, a Zöldek EP-frakciójának német társelnöke elmondta, hogy a budapesti Pride egy erőteljes demonstráció volt, és felszólította az Európai Bizottságot, hogy határozottabban álljon ki az uniós alapvető értékek és joga védelméért, ha egy tagállamban megszegik azokat. Szerinte a bizottság sokszor késve, nagyon lassan reagál az „autoriter támadásokra” a szabadságjogokkal szemben.

A Zöldek másik társelnöke, Gus Eickhout ehhez a gondolathoz azt tette még hozzá, hogy felszólította az Európai Unió Tanácsát, folytassák a Magyarországgal szemben még 2018-ban elindított, hetes cikk szerinti eljárást, és örült annak, hogy a soros elnökséget ebben a fél évben ellátó Dánia már jelezte, hogy folytatni fogják az eljárást. Eickhout szerint ugyan a Pride-nak vége van, de a harcnak nem, és azt ígérte, továbbra is figyelemmel fogják kísérni a magyarországi eseményeket.