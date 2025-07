Egy új kutatás szerint vidéken és országosan is vezet a Fidesz

A Real-PR 93. friss közvélemény-kutatása alapján a kormánypártok (47 százalék) továbbra is őrzik első helyüket a pártversenyben Magyar Péter pártjával (42 százalék) szemben. A Tisza Párt lenne az egyetlen biztos bejutó ellenzéki párt, miután a Demokratikus Koalíció (4 százalék) és a Mi Hazánk (3 százalék) csak alulról közelíti a bejutási küszöböt – írja közleményében az intézet.

A felmérés alapján öt százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

A tavaszi mozgósítókampányoknak köszönhetően csak a nagy pártok erősödtek az év első felében. A biztos szavazók körében a kormánypártokat 47 százalék támogatja, ami három százalékpontos erősödést jelent novemberhez képest. A Tisza Párt hat százalékponttal erősödött tovább az ellenzéki térfélen tavaly év vége óta, és a biztos szavazók körében 42 százalékos eredményt tudna elérni – szerepel az összegzésben.

A két nagy párt erősödésének vesztesei a 4 százalékon álló Demokratikus Koalíció, illetve a 3 százalékon álló Mi Hazánk Mozgalom, mely pártok támogatottsága csökkent a novemberi 5, illetve 7 százalékos eredményükhöz képest. Nem jutna be a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem 3 százalékos támogatottságával.

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt, az eltérés pedig most is jelentős a vidéki és a budapesti választók politikai preferenciáiban. Vidéken a Fidesz–KDNP támogatottsága 52 százalékos, míg a fővárosban 31 százalék vallja magát kormánypártinak a biztos szavazók körében. Ezzel szemben a Tisza Párt Budapesten tud nagyobb támogatottságot felmutatni (49 százalék), míg az ország többi részén 41 százalékos táborral rendelkezik.

Július elején több közvélemény-kutatás látott napvilágot. A Magyar Társadalomkutató legfrissebb felmérése szerint 8 százalékpont a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt. A Medián, a Republikon és a Publicus legutóbb közzétett kutatásában a Tisza vezeti a pártok versenyét, viszont a Nézőpont Intézet adataiban továbbra is a Fidesz–KDNP áll az első helyen.