Ismét viharos széllel csaphatnak le a zivatarok, kiadták a riasztást

Záporok, zivatarok, kiadós eső és erős, helyenként viharos szél jellemzi a szerdai időjárást a HungaroMet előrejelzése szerint. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, melegebb is lehet. Az elmúlt 48 órában heves zivatarok érték el a Kárpát-medencét, és a ciklon hátoldalán szerdára az ország keleti felét is eléri a hűvös levegő, riasztás is érvényben van.