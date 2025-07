Kirobbant a vita az új CAF-villamosok körül, Karácsony Gergely cáfolja a sajtóhíreket

Új, alacsony padlós és légkondicionált CAF-villamosok érkeztek a fővárosba, szám szerint 51 darab. A járművek beszerzése a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2030-ig szóló villamosfejlesztési programjának része, amely átfogó célkitűzéseket tartalmaz a járműpark korszerűsítésén túl a hálózat bővítésére és a megállók akadálymentesítésére is – jelentette be Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán.

A fejlesztés célja, hogy minél több vonalon biztosítsanak kényelmes, modern és akadálymentes utazást a budapestieknek és a városba látogatóknak egyaránt. Az új járművek nemcsak kényelmesebbek, hanem környezetbarátabbak is, így hozzájárulnak egy zöldebb Budapest megvalósításához.

A főpolgármester kommentben hozzáfűzte:

A mai Telex-cikk villamos témában súlyos tévedésen alapszik. Az alapállítása az, hogy »a villamosokért folytatott nagy harcban a főváros mintha elfeledkezett volna arról, hogy azokat majd üzemeltetni is kell«. Ezzel szemben a valóság az, hogy a Kormánnyal folytatott tárgyalások során a BKK és a Főváros világossá tette, hogy akkor teljes a csomag, és akkor tudják megfelelően hasznosítani, illetve a budapestieket szolgálni a villamosok, ha a hozzájuk kapcsolódó hálózati és kocsiszíni infrastruktúrák is elkészülnek, és ezek forrása is biztosított – minderről a BKK kommunikált is.

„Ennek megfelelően az infrastrukturális fejlesztések – így a vonali fejlesztések és a kocsiszínek is – bekerültek az RRF-forrás helyreállítási tervébe, a hozzájuk kapcsolódó, összesen 96,4 milliárd forintos támogatással. Erről kormányhatározat is született (1495/2021. [VII. 23.]), amely tartalmazza az infrastruktúra-fejlesztéseket is. A BKK erre alapozva készítette elő, a BKV-val és a Fővárossal is szoros együttműködésben a szükséges fejlesztéseket. Sőt, a villamosok lehívása is erre a fejlesztési csomagra számítva történt meg. Az infrastruktúra-fejlesztéseket a BKK és a BKV úgy készítette elő, hogy az EU-s források megérkezése esetén a beruházások azonnal elindulhassanak” – egészítette ki posztját később Karácsony Gergely a kommentszekcióban, majd Vitézy Dávid is később ezzel kapcsolatban posztolt a közösségimédia-oldalán.

Vitézy Dávid is reagált

Újabb modern CAF-villamosok érkeztek Budapestre, de a fogadásukhoz szükséges infrastruktúra még mindig hiányzik – nem szakmai hiba, hanem politikai és finanszírozási okok miatt. A villamosbeszerzés mögött több mint egy évtizedes előkészítés áll, ám a szükséges pálya- és kocsiszín-átalakításokra jelenleg nincs biztosított forrás – emelte ki Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője egy posztban, miután a sajtóban megjelent hírek szerint a főváros nem készült fel az új villamosok üzemeltetésére.

Mint írta, az új járművek más kialakításúak: a régi villamosokkal ellentétben a főbb berendezéseik nem a padló alatt, hanem a tetőn találhatók, emiatt teljesen más kocsiszíni környezet szükséges. Emellett ezek a villamosok szélesebbek is, mint a régiek, így például nem férnek el a Szabadság hídon vagy a 2-es vonalon – amit szintén előre tudott minden érintett.

A BKK a szükséges fejlesztésekre számítva bevette a projekteket a helyreállítási alap (RRF) uniós forrástervébe. Ám ezek az összegek – a jogállamisági viták miatt – Magyarország számára nem váltak elérhetővé. Bár a járművek költségeit végül a kormány más uniós forrásból mégis kifizeti, a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre nincs fedezet, vagy ha van is, az Európai Bizottság befagyasztotta – fogalmazott.

Hozzátette, a teljes beruházási csomag értéke 32 milliárd forint lenne, amiből a két legnagyobb tétel a Ferencváros kocsiszín újjáépítése és a 2-es villamosvonal alkalmassá tétele a CAF-villamosok fogadására. Ennek híján egy válságterv maradt jelenleg, a főváros 340 millió forint saját forrást különít el arra, hogy legalább a minimális átalakítások megtörténjenek. Ez azonban legfeljebb 2-3 évig nyújt ideiglenes megoldást.

Ez ügyben a Fővárosnak nincs más út, csak előre. Minden tendert feltételesen kiír a BKK, minden munkát előkészít, és reméljük, előbb-utóbb a szükséges uniós forrást megkapjuk. Mert csak ez a racionális kiút ebből a helyzetből. Budapesten nem fog múlni, hogy az új villamosok megfelelő infrastruktúrán közlekedjenek, ez biztos

– zárta a posztját Vitézy.