Kondor Anna: Aki csak jelen van, az statisztál, aki jól van jelen, az alakít

Kondor Anna szerint a világgazdaság átrendeződése nemcsak kihívás, hanem lehetőség is azok számára – köztük Magyarország számára –, akik képesek alkalmazkodni és stratégiai, minőségi kapcsolati hálókat kiépíteni. A pénzügyi kommunikációs szakértő az Indexnek arról beszélt, hogy a globalizáció klasszikus modellje lelassult, és helyét a konnektivitás, azaz a több lábon állás és a nyitott, érdekalapú gazdasági együttműködések veszik át. Úgy véli, a jövő nyertesei azok lesznek, akik nemcsak jelen vannak a világpiacon, hanem világos értékajánlattal és hiteles narratívával aktív formálói is a változásoknak.

2025 közepén joggal érezhetjük azt, hogy szinte felfoghatatlan ütemben változnak a nemzetközi viszonyrendszerek, a gazdasági kapcsolatok. Mindez igaz makroszinten is, az egyes országoknak új környezethez kell alkalmazkodniuk, ugyanakkor igaz lehet mikroszinten is, vagyis egy-egy intézménynek, vállalatnak, akár egy-egy embernek is úgy kell működnie, hogy ne csak elszenvedője, de haszonélvezője, vagy akár alakítója is legyen a „szép új világnak”.

Így vélekedik Kondor Anna, aki húsz éve dolgozik a pénzügyi kommunikáció és a reputációmenedzsment világában. A Goodwill Communications alapítójaként két évtizede olyan tőzsdei és intézményi szereplők bizalmi tőkéjét építette, akiknek nem csak a hazai, de sokszor a nemzetközi versenyképessége is a narratíváikon – más kifejezéssel a puha hatalmukon – múlt.

Kondor Annával arról beszélgettünk, hogy miként változtatja meg a világgazdasági átrendeződés a kapcsolódási (konnektivitási) logikát, és, hogy miért nem elég már csak jelen lenni, ha egy ország vagy vállalat a jövő nyertesei közé szeretne tartozni.

Helyzetértékelés: alkalmazkodás a káoszhoz

A világgazdaság az 1980-as évek eleje óta tartó intenzív globalizáció után több okból is megváltozott. A Covid-járvány, az orosz-ukrán háború, az egyre nyíltabb amerikai-kínai versengés, vagy durvábban megfogalmazva, a vám- és kereskedelmi háború nyomán jelentősen lelassultak a nyitási trendek, sőt a diszruptív folyamatok a globalizáció visszafordulásával fenyegetnek, megjelentek a bezárkózási, a deglobalizációs törekvések, mutat rá a szakértő.

Kondor Anna úgy látja, hogy a kialakulóban lévő új gazdasági világrend új típusú külgazdasági megközelítést igényel azoktól a kicsi, anyagi erőforrásokban szegény, ugyanakkor rendkívül nyitott, a külkereskedelemre nagymértékben hagyatkozó, szellemi tőkével bíróországoktól, mint amilyen Magyarország is. Kesereghetünk a világszintű folyamatok miatt,

de szerinte ennél sokkal hasznosabb út az alkalmazkodás, mert így találhatjuk és őrizhetjük meg a saját rendünket a globális káoszban.

Ahogy a globalizációs trend lassult, úgy az intézményi multilaterális együttműködések, illetve a globális ellátási láncok szerepe mellé felzárkóznak a bilaterális kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia; ahogyan a magyar kormány is megfogalmazta: a konnektivitás, a több lábon állás. Kondor Anna kiemelte: Magyarország valóban időben felismerte ezeket a folyamatokat és mindent meg is tett, illetve tesz jelenleg is a konnektivitás képességének kialakításáért, a pragmatikus, nyitott, érdekalapú nemzetközi kapcsolatok pedig a gazdasági szuverenitást erősítik tovább.

A modell nem új, hiszen más világgazdasági környezetben ugyan, de már több állam is kialakította a maga egyedi politikai-társadalmi-gazdasági struktúráját. Ezekből érdemes hazánknak is tanulnia, egy modellt sem teljes egészében átvéve, vagy másolva, viszont minden sikeres példának a lényegi elemeit a hazai körülményekhez illesztve. Így jön létre és fogalmazódik újra folyamatosan egy nem másolt, hanem merőben új magyar modell.

Alapvetően mindig, minden országnak hasonlóak a céljai: fejlődni, ha lehet, minél gyorsabban. Ha megnézzük azokat az államokat, amelyek nagyon sikeresek voltak ebben, szinte mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a mély világpiaci integráltság és a szabad verseny mellett valamiképpen egy nagyon erős, „jó”, fejlesztő, vagy ösztönző állam is erősítette a kitörést. Kondor Anna szerint erre vannak ázsiai példák (Szingapúr, Hongkong, Dél-Korea), de azért vannak európai esetek is (Finnország, Észtország, de akár a régiónk több országa, például Szlovénia).

Globális újrarendeződés és minőségi hálózatok

Kondor Anna szerint fontos tanulság az is, hogy a szabad verseny és az állami beavatkozás egyedi elegyét érdemes létrehozni: a fejlesztő államok gyakran védik a hazai iparágaik egészét, viszont nem engedik, hogy emiatt elkényelmesedjenek a nemzeti bajnokaik, otthon azok között ugyanis öldöklő versenynek adnak teret. A fő céljuk ezzel is a nemzetgazdaságok rugalmasságának – alkalmazkodó képességének – megőrzése.

Az elmúlt évek világgazdaságot meghatározó történései – az említett járvány, a háborús konfliktusok és a technológiai blokkosodás – nem csupán átmeneti zavarok, hanem egy új világrend előjelei – véli Kondor Anna, aki szerint érdemes felismerni, hogy a deglobalizáció nem feltétlenül egy átmeneti geller, nem egy visszalépés, hanem egy aktuális új minta.

Vagyis, ahogy a szakember fogalmaz, a globalizáció klasszikus modellje lelassult, sőt bizonyos területeken visszafordult, és ezzel párhuzamosan új típusú kapcsolati logikák jöttek létre. A kérdés már nem az, hogy hol vagyunk jelen, hanem az, hogy hogyan és kikkel. Azaz hálózataink mélysége és minősége válik igazán fontossá.Ebben pedig a jelenlegi globális gazdaságban is meg lehet találni a partnereinket.

A pénzügyi kommunikációs tanácsadó a konnektivitást nem külpolitikai fogalomként értelmezi, hanem egyéni, közösségi, vállalati vagy nemzeti alkalmazkodási stratégiaként. Úgy véli, hogy a kis, erőforrásszegény, de rendkívül nyitott országok, mint Magyarország, csak akkor tudnak stabil pozíciókat fenntartani a világgazdaságban, ha a kapcsolati hálóik szektorokon, régiókon és ideológiákon is átívelnek. Szerinte ez a gondolkodásmód egyre inkább a klasszikus diplomácia helyére lép:

egy ilyen együttműködés kevésbé protokolláris, sokkal inkább stratégiai és a közös érdekeket helyezi előtérbe.

Kondor Anna a húsz év során olyan pénzügyi szituációkban nyújtott tanácsadást, ahol sok esetben a reputációból kellett versenyelőnyt építeni. Elmondása szerint ez ugyanúgy érvényes egy tőzsdei bevezetésnél, mint egy ország külpiaci jelenlétében. A hiteles jelenlét ugyanis nem retorikai kérdés, hanem strukturált bizalomépítés – pontos narratívával, világos értékajánlattal és következetes képviselettel.

Mint elmesélte, a változás a személyes sorsát is befolyásolja, az utóbbi időszakban ugyanis több olyan megbízás és kapcsolat is megtalálta, ahol a pénzügyi, reputációs és külgazdasági logika egyre szorosabban kapcsolódik össze. Bár nem nevezte meg konkrétan, milyen irányba indulna, miben gondolkodik, de egyértelműen utal rá, hogy a vállalati és nemzetközi tanácsadási tapasztalataira alapozva, új típusú kihívásokat keres, új kompetenciákat kíván fejleszteni – olyanokat, amilyeneket a felsorolt trendek idején jelentenek hasznos tudást.

Magyarország ugyanis egy új irányba indult el, és Kondor Anna szerint a külgazdasági stratégia konnektivitás alapú logikája egy olyan modellt képvisel, amely hosszú távon stabilizálhatja az ország nemzetközi pozícióját. A saját tanácsadói tapasztalatai alapján is azonosul ezzel a stratégiával. Ahogy fogalmazott, „aki csak jelen van, statisztává válik. Aki jól van jelen, az alakító szereplővé.”

Vagyis, ha az ország valóban sikeres szeretne lenni egy változó, akár deglobalizálódó világban, akkor nem elég az infrastruktúra vagy a kereskedelmi mutatók követése, mert olyan tapasztalt emberekre is szükség van, akik képesek jelenléttel, jelentéssel megtölteni ezeket a kapcsolatokat és értik, beszélik az új globális világnyelvet, a közös érdek, elfogadás és tisztelet nyelvét– bármiféle ideológiai kioktatást mellőzve –, miközben saját helyi közösségeik érdekeit igyekeznek előremozdítani.