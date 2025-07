Okosóránk olyan adatait is megismerhetjük, amelyeket eddig csak a gyártója tudott

Szeptembertől élesedik az Európai Unió adatmegosztási rendelete (Data Act), amely egyebek között kötelezővé teszi egyes ipari adatok megosztását az okoseszközök eladói és gyártói részére. Olyan adatokat is megtudhatunk kütyüinkről, amelyeknek létezéséről nem is tudtunk – állítja Tarján Zoltán szenior ügyvéd, aki példaként említi, hogy egy okosóra szenzorai GPS-adatokat, hibabejelentéseket, időbélyeget vagy az adatgyűjtés gyakoriságát érintő információkat is gyűjtenek.