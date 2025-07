Orbán Viktor milliós ebédjéről szólnak a hírek, Menczer a Harcosok Klubjában üzente meg: csak pogácsát látott

Több mint 8,7 millió forintot költöttek cateringre a Harcosok Klubja nyitórendezvényén – állítja Tordai Bence, aki szerint királyrák, konfitált kacsa és ginnel pácolt lazac is került a miniszterelnöki VIP-be. A Harcosok Klubjában viszont Menczer Tamás személyes tapasztalataira alapozva azt írta, hogy „pogácsán kívül semmi más nem volt” a rendezvényen.

A Harcosok Klubja nyitórendezvényének cateringje 8 709 038 forintba került – állítja Tordai Bence parlamenti képviselő az általa megszerzett dokumentumokból.

A 444-nek nyilatkozó képviselő kifejtette, hogy a cateringszolgáltatásra ugyanaz a Humán Telex Agency Kft. szerződött le, amely a BOK-csarnokot is kibérelte a nyitórendezvényre. Ebben a cégben pedig Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója volt a résztulajdonos, és rendezvényszervezésre a korábbi ciklusok adatai alapján szerződött a Fidesz-frakcióval.

A képviselő információi szerint a 8,7 milliós keretből több napig ellátták a stábot is, a „Miniszterelnöki VIP Bekészítés” 203 ezer forintot tett ki. Utóbbiban 10+5 főre királyrákot, konfitált kacsát és ginnel pácolt lazacot is bekészítettek, de volt magyaros sonka- és sajtválogatás is. A rendezvényen csak popcornra 2,4 milliót költöttek a képviselő iratai szerint.

Menczer Tamás máshogy emlékszik

A hír megjelenése után Menczer Tamás a Harcosok Klubjában is megosztotta a cikket.

Ez a »dokumentum« egy hazugság, kamu, hamisítvány! Minél nagyobb bajban vannak, annál többet és nagyobbat hazudnak

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás hangoztatta, hogy mindennap leleplezik a hazugságokat, majd beszámolt saját tapasztalatairól.

„Én ott voltam, pogácsán kívül semmi más nem volt”

– mondta a harcosoknak.

Zárásként pedig a kommunikációs igazgató azt is elmagyarázta, hogy miért volt szükség Tordai Bence „hazugságára”.

Azért hazudnak, mert Magyar Pétert előbb a volt felesége, aztán a vihar sodorta el

– összegezte Menczer Tamás.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)