Orbán Viktor: Varga Judit háromszor is lemondott, mert nem tudta elviselni a bántalmazó kapcsolatot

Az interjú első témája Ukrajna volt. Orbán Viktor szerint fontos felidézni, hogy nemcsak az ukrán elnök bajairól beszélnek, amikor a háborúról beszélnek, mert Európa minden baja is az orosz–ukrán háborúból fakad.

„Nem azért mentem Kijevbe egy évvel ezelőtt, hogy beleavatkozzak valaki másnak a dolgába, mondjuk, egy orosz–ukrán háborúba, hanem olyan ügyben mentem oda, amelynek a kárvallottjai a magyarok. Ez jogosított fel arra, hogy az EU frissen hivatalba lépett elnökeként – ez egy fél évre szóló megbízás volt – elmenjek Kijevbe, aztán Moszkvába, Pekingbe, és a leendő amerikai elnökhöz is, és próbáljak tető alá hozni valamilyen békekezdeményezést vagy legalább tűzszüneti esélyt. Kijevben kezdtem, elutasítás volt” – fogalmazott Orbán Viktor, aki a találkozóról elárulta:

Leültünk ketten, hosszan beszéltünk. Elmondtam az elnöknek, mi, magyarok, hogyan látjuk a helyzetet. Szerintünk az idő nem az ő oldalán van, az idő múlásával csak rosszabb lesz Ukrajna pozíciója, az oroszok a harctéren nyerésre állnak. Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni, új amerikai elnök érkezik hamarosan, hiába szurkol a demokratáknak. Az európaiak magukra maradnak és kimerülnek, ott fog állni egyedül egy borzalmas hadszíntéri helyzet gazdájaként. Ezt meg lehetne előzni, én szívesen segítek ebben, de kerek perec nemet mondott. Azt mondta, hogy az idő az ő oldalán van.

A kormányfő szerint új politikai személyiségtípus jelent Zelenszkijjel: „Influenszerpolitikus vagy színészpolitikus, végül is egy komédiás. Odakerült egy olyan helyre, ami az előéletéből nem nyitotta meg a pályát, az előélete nem segítette abban, amit csinálni kell, különösen egy háború közepén, és mégis úgy döntött, hogy vállalja. Gyakorlatilag egy elnöki szerepet ad elő. Amikor vele próbáltam mélyebb összefüggésekről beszélni, láttam, hogy nem megy, egy komédiással ülök szemben.”

Orbán Viktor úgy látja, a németekben reménykedhet Zelenszkij, mert „az amerikaiak megmondták, ha a két harcoló fél nem működik együtt az amerikaiakkal a béke érdekében, akkor előbb-utóbb az amerikaiak ott fogják őket hagyni. Ez zajlik, az ukránok egyetlen esélye, hogy az európaiakat bent tudják tartani. Ennek nagy ára van, a legutóbbi NATO-csúcson már láttam, ez egy transzatlanti hasadás”.

A miniszterelnök még nem látott olyat, hogy egy stratégiailag ennyire fontos kérdésben az Egyesült Államok és Európa eltérő pályára lépjen, az amerikaiak a béke ösvényén vannak, az európaiak a harci ösvényen. „Mi magunkra fogunk maradni, és a háború összes negatív következményével, pénzügyi, gazdasági és közbiztonsági következményével is nekünk, európaiaknak kellene megbirkóznunk. A németek viszont úgy gondolják, a legjobb védekezés a támadás, és segítik az ukránokat” – foglalta össze Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint ez lehet a tűzszünet kulcsa

Orbán Viktor arról is beszélt, arra volna szükség, hogy mindenki egyetértsen a tűzszünet és a béke útjában. De az európaiak folytatni akarják a háborút, az oroszok meg úgy látják, ha nincs egyetértés, akkor előre mennek.

Nekem nem dolgom, hogy a nagyfiúknak tanácsot adjak, mert azért Magyarország: Magyarország, bár az Európai Unió tagjaként akár lehetne élesebb is a hangunk. Én biztos vagyok abban, ezt öreg rókaként mondom, aki sok mindent látott már a diplomáciában, sőt a mai európaiak mindegyikénél többet, hogy itt akkor lesz tűzszünet és béke, ha lesz személyes találkozó az orosz és az amerikai elnök között. Telefon nem fog segíteni. Ha közvetlenül le tudnak ülni egymással, akkor nagyon gyorsan eljuthatnak a tűzszünethez. Ha nem jön létre, akkor hosszú hónapokig ilyen keserves lesz, mint most

– prognosztizálta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azzal folytatta, ha fel akarnak rajzolni egy térképet arról, hogy ki kicsoda a geopolitikai helyzetben, akkor a békepártiak úgy néznek ki, hogy törökök, amerikaiak, magyarok, szlovákok. Huszonöt uniós tagállam szerinte háborúpárti vonalon van, vagy mondják is, vagy csendben támogatják, vagy eltűrik, de nem szállnak ki ebből a „háborúpárti koalícióból”.

„Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön”

A miniszterelnök elismerte:

Nehéz bármit mondani egy olyan ország önvédelmi háborújáról, ahol naponta százak vagy ezrek halnak meg. Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön, és a saját sorsát maga jelölje ki. Ha béke, béke, ha háború, háború. Egy dolgot nem kérhet tőlünk, hogy egy elhibázott stratégiához mi segédkezet nyújtsunk. Márpedig a háború folytatása – amihez joga van – olyasmi, ami rosszat tesz Európának, és borzalmas következményekkel járhat Magyarországra nézve. Be akarják erőltetni Ukrajnát az EU-ba, márpedig ha egy háborúban álló országot felvesznek, akkor Európa egyetlen nap alatt bekerül a háborúba.

Orbán Viktor leszögezte, legutóbb a Voks 2025-re támaszkodva leállította ezt a folyamatot, jogilag nem kerülhetik meg a vétót Brüsszelben, de a miniszterelnök szerint a jogállamiság olyan szintű lerombolása történt az EU-ban, ami után nem lehetetlen elgondolni, hogy átmenetileg kikerüljék a magyar kormányt. A miniszterelnök hangsúlyozta, azt viszont nem engedheti meg magának az Európai Unió, hogy a végső döntést Ukrajna uniós tagságáról ne egyhangúlag hozzák meg a tagállamok.

„Lesz egy keserű pillanat, amikor az európai vezetőknek, bennünket meg a szlovákokat leszámítva be kell ismerniük, hogy hibás stratégiát folytattak és vereséget szenvedtek” – erre számít Orbán Viktor. Ennek komoly, földrengésszerű következményei lehetnek az európai politikában. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy nukleáris nagyhatalom nem tud háborút veszíteni. A tábornokok helyett pedig újra diplomatákra és külügyminiszterekre van szükség.

Orbán Viktor a 2026-os választásokról: Becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni

Áttérve a belpolitikai helyzetre, Orbán Viktor Varga Juditról elmondta, „természetesen nem akarok senkinek a magánéletéről mondani semmit, nem volna helyes, kapnék is az édesanyámtól, de azt mondhatom, hogy miután a munkatársam volt, én közelről láttam, hogy mi történik. Többször, talán háromszor is lemondott az utolsó másfél évben, azért, mert a bántalmazó kapcsolatot nem tudta elviselni. Mindig próbáltam biztatni, hogy hátha, de nem tudta rendezni, végül beesett a kegyelmi ügy, ami elsodorta őt is”.

A miniszterelnök ezután arról beszélt, neki nem új, ami az ellenzéki oldalon történik, szerinte az ellenfeleik külföldről kapnak pénzt és utasításokat, általában Brüsszelből, mert „Washingtonból Trump elnök úrék kifüstölték őket”.

Az a törekvés, hogy megpróbálják az ellenzéki szavazókat, a kormánnyal nem szimpatizálókat egy táborba terelni, így szokott történni. A négy évvel ezelőtti választáson is így történt, csak akkor nem új pártot hoztak létre, hanem előválasztással összeterelték az ellenzéki szavazókat, és kikiáltották magukat győztesnek a választások előtt, pontosan úgy, mint most, és szerintem a vége is ugyanaz lesz, mint akkor volt. Becsületes küzdelemben, szerintem nagy arányban meg fogjuk nyerni, de ez még a jövő zenéje

– vélekedett a 2026-os választásokról a kormányfő.

Orbán Viktor a Tiszáról elmondta: „Nem csak egy új ellenzéki pártot hoztak létre, hanem időközben a pártszerveződések mintázata is megváltozott, nem csak itthon, az egész világon. Nem is klasszikus párt, amihez hozzászoktunk, vagy amit mi is csináltunk, hanem egy digitális politikai mozgalom. Nem tudni, hogy mi kamu, mi igazi, nem tudni mi történik. Mindig érdemes figyelni azokat a híreket, amik arról szólnak, hogy a digitális mozgalmak hogyan alakulnak át. Ennek van egy életciklusa, most éppen mintha lefele menne”.

„Ez semmilyen alakulattal nem verhető meg, verhetetlen”

Orbán Viktor rámutatott, „olyan kavalkád van a politika technológiai oldalán, hogy ember legyen a talpán, aki megérti. Egy dolgot tudok: a politika emberi dolog is. Akármilyen karakterek nem nyerhetnek a politikában. Bűnre nem lehet pártot építeni. Hitszegésre nem lehet pártot építeni. Árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg lehet, mert aztán széthullik az egész. Akármilyen technológiai kavalkádot is látunk, végül mégis az emberi minőség dönt majd, ezért gondolom én, hogy nyerni fogunk. Nekünk sok száz, több ezer olyan vezetőnk van helyi, közép és felső szinten, akiket az emberek ismernek, akiknek a munkáját megtapasztalták, akik valóságos emberek, lehet tudni, hogy mik az erényeik, gyengeségeik. A valóságos életben elfoglalt nagyon erős pozíció az, amire, ha jól vezetjük a kampányt, ráállhatunk, és a 2022-eshez hasonló arányú győzelmet arathatunk”.

A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy kézivezérelt módon irányított-e már fideszes politikust, kijelentette: „Most képzelje el, amikor a Lázárnak küldenék egy sms-t, vagy akár Varga Juditnak küldtem volna, vagy a Gulyás Gergőnek okoskodnék. Képzelje el, hogy a Kövér házelnök úrnak küldök egy sms-t. Nem”.

A politika karakterekből épül fel, a karaktereknél a történelem számít, mi együtt lélegzünk ezzel az országgal 1988 óta. Mindenkit lehet ismerni, mindenkinek van egy fejlődése, pályája, teljesítménye. Mindent lehet tudni, szerintem ez verhetetlen. Ami nálunk van, fölhalmozódott történelmileg, erény, képesség, tudás, tapasztalat, és persze gyengeség, az együtt semmilyen alakulattal nem verhető meg. Verhetetlen. Nem örökre, de nagyon sok év munkáját kell beletenni abba, hogy versenyképessé lehessen ezzel válni, és nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert rengeteg munkát letettünk az asztalra, és nagyon sok tapasztalat gyűlt össze. Nézzen körül, háború van a fél világon, gazdasági nehézségek vannak, nem lehet lutri. Ilyenkor azok a képességek számítanak, amelyeket csak a tapasztalat hozhat. Én erre építek

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Egy hadügyminiszter-jelöltről beszélünk, aki Ukrajnát dicsőíti, és szerintem külföldről kapja az utasításokat”

A kormányfő Ruszin-Szendi Romuluszról is kapott kérdést. A miniszterelnök szerint „egy hadügyminiszter-jelöltről beszélünk, aki Ukrajnát dicsőíti, és szerintem külföldről kapja az utasításokat, hogy mikor mi legyen az álláspont bizonyos katonai kérdésekben. A katonaságnál – és kicsit a politikánál is –, a vezetés példaadás által elkerülhetetlen. Egy fiatalnak azt modani, hogy gyere lépj be a magyar hadseregbe, ez itt a komoly emberek, kemény fiúk helye, akik a hazájukat szolgálják, de vagányak”, miközben a parancsnokkal kapcsolatban zsírleszívásról jelennek meg hírek.

Orbán Viktor szerint a történet másik része államvezetési kérdés. A miniszterelnök úgy látja, nehezíti a dolgot, hogy a hadsereg főparancsnoka nem a miniszterelnök, miközben, ahol elnöki rendszerek vannak, ott a hadsereg főparancsnoka egyértelmű politikai szerepet játszik, mert politikus, ilyen például az Egyesült Államok és Törökország. A miniszterelnök rámutatott, hogy a kormány viszonya a hadsereghez bonyolult dolog.

Az, hogy ki a vezérkari főnök, kivel kell egyeztetni, hogyan nevezzük ki, bonyolult ügy, és becsúsznak ilyen balesetek, mint amit most látunk

– zárta álláspontját a kormányfő.

„A brüsszeli bürokraták függelmi viszonyba tudnak vonni nemzeti politikusokat, mint a DK vagy a Tisza esetében”

Az interjú utolsó témája a gazdák öntözésre szánt vízhasználatának ingyenessége, és az ennek eltörlésére vonatkozó uniós javaslat volt. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kifejtette:

Először értsük meg, hogy a bürokraták nem a hazájukra gondolnak, hanem valami másra, elméletre, elvre, eszményre, amit képviselnek. Brüsszel egy birodalmi központ, ahol az a közfelfogás, hogy a gazdaságnak az a jó, ha minél kevesebb nemzeti intézkedés torzítja a piac működését. Ha az a kérdés, hogy a víz ingyen legyen-e, vagy ne, akkor mindenkinek kelljen fizetnie, mert a tankönyvek szerint ez így helyes. Az már másik kérdés, hogy a brüsszeli bürokraták függelmi viszonyba tudnak vonni nemzeti politikusokat, mint a DK vagy a Tisza esetében. Nem rovom fel a Tiszának, hogy a gazdák ellen akar menni, de van egy gazdája, van egy parancs, aszerint jár el. Ez a különbség egy nemzeti párt és egy brüsszeli párt között.

A miniszterelnök szerint három nagy kérdése van az európai politikának ma: „Migráció, háború, gender. Ebben a három ügyben csak egyetlen ország merte megtenni, hogy megkérdezze a saját polgárai véleményét”, Magyarországon voltak népszavazások. „Ma egy olyan uralmi rendszer van Brüsszelben és az alávont nemzeti kormányok viszonyrendszerében, amiben kizárják az európai embereket abból, hogy a legfontosabb kérdésekben dönthessenek” – jelentette ki Orbán Viktor, úgy vélekedve, ha a migrációról vagy a genderről lenne európai népszavazás, hasonló lenne az álláspont, mint Magyarországon, és lassan a háború ügyében is.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)