Magyarok tízezreinek életét keseríti meg a betegség, ami nyaralás alatt csak fokozódhat

A legtöbben ilyenkor alig várják, hogy végre elutazhassanak, azonban egyesek számára szorongással jár a nyaralás. Már a szezon kezdetekor 20-25 százalékkal nő a Pánik Centrumhoz fordulók száma – számolt be az Indexnek a központ alapító pszichológusa. Zalka Iza elmondása szerint a pácienseik négyötödének már a Balatonra vezető út is óriási félelemforrás.

A közel húsz éve szorongásos esetekkel foglalkozó pszichológus közlése szerint egyre többen küzdenek pánikbetegséggel, már a Covid alatt harmadával nőtt az ezzel szakemberhez fordulók aránya, ezért kollégáival erre specializálódott központot alapítottak. Az online foglalkozások sokak számára mentőövet jelentettek a bezártság időszakában is – emlékezett vissza Zalka Iza. Szinte mindegyik ember átél egy-egy nehezebb élethelyzetben szorongással járó kellemetlenségeket. Rohamról akkor van szó, ha ijesztően egyszerre ránk törő fizikai tünetek formájában jelenik meg, amennyiben a jelenség viszonylag rövid időn belül többször is megismétlődik, az már pánikbetegség. Szakorvosi kivizsgálások után sokszor pszichiáter, pszichológus együttes munkájával kezelhető a probléma – részletezte a szakember.

Hirtelen rohamok – szervi okok nélkül

Magyarországon ma már több tízezer ember mindennapjait keserítik meg a szervi okokkal nem magyarázható heves szívdobogás-, fulladásérzettel, szédüléssel, halálfélelemmel járó, hirtelen fellépő rohamok. Sokszor fiatal felnőttkorban jelentkezik a munkahelyi stressz hatására, de a teljesítménykényszerrel is összefüggésbe hozható szorongásos állapot egyre több tinédzsert érint, náluk a beilleszkedési zavar is kiváltó tényező lehet. Zalka Iza meglátása szerint szinte bármely életkorban megjelenhet trauma vagy magánéleti krízis következtében, amire hatéves korunk előtt megtanult érzésekkel, ösztönösen reagálunk.

A Pánik Centrum többéves fennállása óta tapasztalják, hogy sok érintettnek az üdülés sem hoz enyhülést, mivel aggódnak az újabb rosszullétek megjelenésétől. „Nekem a GPS nem útvonalat, hanem szorongási zónát mutat” – fogalmazott egyik kliensük.

Még azok is, akik már egy-egy ilyen eset után túlestek orvosi kivizsgáláson, tudják, hogy valójában pszichés okok állnak a tüneteik mögött, olyan útvonalak mentén érzik magukat biztonságban, ahol van a közelben kórház

– ismertette a szakember, aki arra is rámutatott, ha az érintett nincs felkészülve egy nagyobb utazásra, könnyen kudarcba fulladhat a nyaralás. A legnagyobb félelmet az jelenti számukra, ha a roham mások előtt, családjuk, baráti társaság előtt tör rájuk, és nem tudnak kiszállni a járműből. Zalka Iza elmondása szerint a repülés vagy hajóút még nagyobb próbatétel elé állítja őket.

A repülés nagy próbatétel

Az aviofóbiát (a repülésiszonyt) a szülőcsatornában való elakadással hozzák párhuzamba, olyan érzéseket hoz elő, miszerint a zárt helyből nincs kiút. „Egyik kliensem hónapokig vacillált azon, hogy részt vegyen-e egy már befizetett repülőúton. Azt a megoldást találtuk, csak kézipoggyászt vigyen magával, így még az utolsó pillanatban is le tud szállni, ezzel sikerült teljesítenie az utat.”

A legfontosabb, hogy ne érezzék kényszernek a nyaralást az érintettek

– fejtette ki a pszichológus. Olyan esete is volt, amikor egy fiatal férfi addig sosem tapasztalt rosszullét miatt szállt le az utolsó pillanatban a Lisszabonba tartó gépről. „Végül néhány órás foglalkozás után a barátai után tudott repülni” – mondta Zalka Iza, aki hozzátette: legtöbbször ennél persze hosszabb időt vesz igénybe a probléma megoldása. Ugyanakkor hallott olyan történetet, amikor egy páciensük azért szorongta végig a repülőutat, mert maximalista szülők gyermekeként kudarcnak élte volna meg, ha elhagyja a gépet. Akár az is rohamhoz vezethet, ha a készülődésnél, bepakolásnál siettetik az illetőt, aminek a pszichológus szerint sok más oka is lehet, de előfordulhat olyanoknál, akik indított szüléssel jöttek világra.

Sokszor rejtett trauma áll a háttérben

A visszatérő panasz számos családi konfliktus forrása, éppen ezért sokan igyekeznek eltitkolni, hogy szoronganak az utazástól, vagy a hozzátartozók bagatellizálják el a problémát. Miközben valós rosszullétekről van szó – jegyezte meg a pszichológus, hozzátéve: lehet, hogy ez először jelentkezik, és épp a nyaralás váltja ki. Volt olyan esete, amikor egy üdülés alkalmával szorult külföldön kórházi kezelésre az illető, és az attól való félelem, hogy ez újra megismétlődhet, a következő nyaralás előtti pánikrohamhoz vezetett.

Azok pedig még kevésbé mernek hosszabb úttal kockáztatni, akiknél már a tömegközlekedés rosszullétet vált ki. Az embereknek, főleg egy szorongónak az otthon az anyaméhet szimbolizálja, ami védi, körbeveszi, ezen túl pedig az ismeretlen külvilág váratlan kihívásaival kell szembenéznie – magyarázta a szakember, aki arra is kitért, hogy sokszor rejtett trauma áll a háttérben, például nem várt gyerekként konfliktusokkal terhelt környezetbe érkezett, vagy visszavezethető a már említett szülési nehézségekre.

A centrum pszichológusai éppen ezért a gyökerekre visszavezetve, stresszoldással segítenek felszámolni a problémát.

Az esetek nagy részében néhány, általában kevesebb mint tíz foglalkozással megszüntethető a rohamok megjelenése, az ettől való szorongás tovább megmarad, amit egyénenként változó ideig, de legfeljebb éves terápiával szintén maga mögött tudhat az illető

– jegyezte meg Zalka Iza. Van olyan kliensük, aki idén már repülőjegyet váltott, míg tavaly még a Balatonig sem mert elutazni.

Fokozatosan növelni a távolságot

Megfigyeltek már családi halmozódást, volt olyan, amikor a családállítás során derült fény arra, hogy a nagymama megküzdési stratégiája nehezítette meg az unoka életét. Elmondása szerint sokszor az érintettek nem találnak megértésre az egészségi okokkal nem indokolható rosszulléteik miatt, tapasztalatok szerint megkönnyebbülés számukra, hogy csoportfoglalkozásokon sorstársakra lelnek. Foglalkozásaikon pedig stresszoldásra alkalmas relaxációs, légzéstechnikát is tanítanak.

Minél előbb szakemberhez fordulnak az érintettek, annál könnyebben kezelhető a betegség különböző terápiákkal, amelyek segítenek nekik abban, hogy a rohamra utaló jeleket felismerjék, és megakadályozzák annak elhatalmasodását

– fogalmazott a pszichológus. Zalka Iza azt is elmondta, vannak olyan súlyosabb esetek, amikor pszichiáter bevonása és kezdetben gyógyszeres kezelés is szükséges a pszichoterápia sikerességéhez. A pánikbetegek támogatás nélkül általában végigszorongják a nyaralást, a szakember szerint akár a család is sokat tud segíteni abban, hogy számukra is valódi pihenés legyen az utazás.

Ha figyelembe veszik, mi az, ami ezalatt aggodalmat vált ki belőlük, ha fokozatosan növelik a megtett távolságot, megnyugtatják őket, hogy bármikor hazamehetnek, ha rosszul érzi magát

– sorolta a pszichológus, mivel tehetik a hozzátartozók könnyebbé a közös nyaralást. Augusztus végén workshopon a nappali tábor keretében próbálhatják ki sorstársaik között a Pánik Centrum szakemberek által vezetett foglalkozásait, terápiás megoldásaikat.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)