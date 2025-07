Tiborcz István reagált felesége, Orbán Ráhel Amerikába költözéséről szóló bejelentésére

Mint írtuk, Orbán Ráhel és családja Amerikába költözhet egy időre, az üzletasszony visszatér az iskolapadba, felvették egy egyetemre. Kisfia is már ott kezdhetné el az iskolát szeptemberben, így – mint írta – nemcsak ő tudna fejlődni szakmailag, de a gyerekei is sokat tanulhatnak. Hangsúlyozta, ez még nem egy végleges elhatározás, családként kell mérlegelniük.

Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa szerdán a közösségi oldalán reagált felesége bejelentésére az Amerikába költözésről. Mint írta, a BDPST Group az elmúlt tíz évben sikeres és nemzetközileg is elismert befektetőcsoporttá vált. „Ambiciózus célokat tűztünk ki, és további évtizedekre tervezünk – növekedéssel, innovációval és tudatos, stratégiai terjeszkedéssel itthon és Európában egyaránt” – fogalmazott.

Tulajdonosként mindig is a vállalat hosszú távú stratégiai irányításáért feleltem. Ez a felelősség független attól, hogy éppen hol tartózkodtam – és ez a jövőben is így marad. Amennyiben a következő időszakban megosztva tölteném is az időmet az Egyesült Államok és Budapest között, a szakmai víziónk és a napi működés zavartalanul folytatódna tovább