Letarolta az országot a vihar, ellepték az internetet a pusztításról készült videók

Hétfő óta szinte megállás nélkül tombol a vihar Magyarország több térségében: a HungaroMet az elmúlt napokban több járásra is narancs és piros riasztást adott ki, a keleti országrészben 130 kilométer per órás széllökést is mértek. Debrecenben leállt a teljes közösségi közlekedés, az Alföldön bálákat sodort el a szél, Balatonkenesén fák dőltek ki, több helyen jégeső csapott le. Az internetet ellepték a viharról készült videók – az ítéletidő szinte mindenhol nyomot hagyott.