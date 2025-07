Napok óta nincs áram több Pest vármegyei településen

A hétfői vihar után több Pest megyei településen napok óta nincs áram, Ráckevén például egy villanyoszlop is kidőlt, és sok család csak hideg vízben tud fürödni, telefonjaikat sem tudják tölteni. Az E.ON szerint a legtöbb helyen már helyreállt a szolgáltatás, de néhány száz ügyfélnél még mindig tart a hibaelhárítás, amit egyedi meghibásodások nehezítenek.

Brutális vihar csapott le az országra hétfő délután. A szél orkánerejű volt, hatalmas pusztítást végzett. Az egész országból érkeztek hírek kidőlt fákról, amelyek házakra, autókra, kerítésekre, garázsokra és vasúti sínekre zuhantak. Sok épület megrongálódott. Leállt a vasúti közlekedés minden fővonalon, a Liszt Ferenc repülőteret is be kellett zárni. Korábban már az Indexen is írtuk, hogy tragikus baleset történt a vihar utáni helyreállítási munkálatok közben Leányfalu északi részén.

Már két napja nincs áram több Pest megyei településen, miután a hétfői vihar komoly károkat okozott – számolt be erről az RTL. Ráckevén egy villanyoszlop félig kidőlve egy házra dőlt, a vezeték leszakadt, és fejmagasságban lóg az út fölött. Bár a rendőrség szalagokkal elkerítették a kár helyszínét, az utcát nem zárták le.

A környéken több utcában teljes a sötétség. Van, ahol már 48 órája nincs áram.

A helyieknek nem működik a hűtőjük, nem tudják tölteni a telefonjaikat, fürdeni pedig csak hideg vízben tudnak. Az étkezést is csak házhoz szállított ételekkel tudják megoldani.

„Minden társasházban nagyon pozitív hozzáállást láttam. Természetesen van, aki fürdeni nem tud és azt a munkahelyén teszi meg, van, aki nem tud dolgozni, vagy éppen nem tud egy banki utalást a társasháznak elintézni, mi magunk is egy picit nehezebben működünk emiatt, de rettentő toleránsak” – így fogalmazott az egyik társasház kezelője. Egyik helybelinek elment el az áram, de a gyerekek kalandként élték meg a helyzetet.

Az E.ON kommunikációs vezetője a hiradónak elmondta, hogy a hétfői vihar után 165 ezer ügyfelüknél szűnt meg az áramszolgáltatás, a többségnél már helyreállt. Most néhány száz ügyfélnél maradt fenn a hiba, jellemzően egyedi meghibásodások miatt. Ezek az esetek sokszor csak egy utcát vagy néhány házat érintenek, és minden ilyen hibát külön kell felderíteni és javítani. A cég eddig 300 szakembert mozgósított Budapestre és Pest megyébe, de azt, hogy pontosan mikor lesz mindenhol újra áram, nem tudják megmondani.