Irgalmatlan károk keletkeztek a vihar után, rendkívüli a készültség az egész országban

Több ezer kárbejelentés, 24 órás szolgálat és vasúti fennakadások: a keleti országrészben most kezdődik igazán a küzdelem a viharkárok ellen – Lázár János szerint még nem lélegezhetünk fel. A katasztrófavédelem és a MÁV-csoport is teljes kapacitással dolgozik a helyreállításon, miközben újabb viharok is nehezíthetik a munkát. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye külön erősítést kapott, a keleti térségekben 24/24 órás szolgálatba álltak a tűzoltók. Az északkeleti megyékben még mindig komoly a készültség, a forgalmi rend pedig sok helyen továbbra is rendkívüli.

Miközben az ország egy része még a viharok utóhatásait próbálja helyreállítani, a katasztrófavédelem fokozott ütemben dolgozik: több száz tűzoltó és technikai egység mozgósításával próbálják minél előbb felszámolni a károkat. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye külön erősítést is kapott, de a vihar által kevésbé érintett térségekből is átcsoportosítottak egységeket a legrosszabbul érintett megyékbe.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közleményében arról számolt be, hogy szerda reggel hat óráig országszerte 9752 káresetről érkezett bejelentés,

ebből eddig 5008-at sikerült felszámolni, míg a maradék 4744 elhárításán folyamatosan dolgoznak. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 502 emberrel és 208 technikai eszközzel vettek részt a mentési műveletekben, amit 72 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet, valamint 17 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság támogatott.

A legsúlyosabban érintett Hajdú-Bihar vármegyében a hivatásos állomány visszavonásig 24/24 órás szolgálatba állt, ami ötven fővel jelent nagyobb jelenlétet a térségben. Emellett 44 frissen végzett tiszthelyettes is a megyébe érkezik szakfelszerelésekkel, hogy segítsék a munkát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig ideiglenesen felfüggesztették a távollétek kiadását, így ott további 25 tűzoltó áll szolgálatba. A mentési feladatokat más megyékből érkezett 23 hivatásos egység is támogatja.

A vihar nemcsak a háztetőket és fákat, de az infrastruktúrát is megviselte: szerda reggelre 21 765 fogyasztási hely maradt áram nélkül, és a tegnapi vihar következtében 16 hajdú-bihari településen átmenetileg szünetelt a vízszolgáltatás is – ez estére helyreállt.

Az időjárás előrejelzések szerint korántsem ért még véget a megpróbáltatás, a HungaroMet tájékoztatása alapján kora délelőttig főként északkeleten, a határ mentén lehetnek újabb intenzív záporok, akár zivatarok is. Napközben az északkeleti és középső országrészekben viharos széllökésekre is számítani lehet – vagyis az erőfeszítések mellett továbbra is készenlétben kell maradni.

Lázár János szerint nem vagyunk még túl a nehezén

A keleti országrészben most kezdődik igazán a neheze – erről írt Facebook-oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a debreceni térséget sújtó orkánerejű vihar okozta vasúti fennakadásokra reagált. Mint fogalmazott, bár a nyugati oldalon már fokozatosan visszaáll a rend – még a súlyosan sérült észak-balatoni vonalon is elindul a közlekedés dízelmozdonnyal –, keleten most léptek a kárelhárítás legintenzívebb szakaszába.

A miniszter külön kiemelte a MÁV-csoport dolgozóinak munkáját: minden behívható vasutas és volános szakember szolgálatba állt, volt, aki még a szabadságát is megszakította, hogy segítsen. Lázár megköszönte az erőfeszítéseiket, ugyanakkor bocsánatot kért azoktól az utasoktól, akik a Debrecen környéki károk miatt hosszú órákig vesztegeltek a nyílt pályán. Elmondása szerint a MÁV-csoport munkatársai nem hibáztak, az elhúzódó mentés oka a pálya- és útakadályokon túl a telekommunikáció időszakos összeomlása is volt.

Lázár szerint a mai napon is lehetnek fennakadások, hiszen továbbra is előfordulhatnak viharos széllökések, amelyek fák dőlését okozhatják a sínekre vagy felsővezetékekre. „Nem vagyunk még túl a nehezén” – írta a miniszter, hozzátéve, hogy minden utas türelmét és megértését kéri az előttük álló napokban.

Lecsapott az ítéletidő

Amint arról korábban beszámoltunk, hétfő délután hatalmas vihar vonult át Magyarországon, több vármegyére vörös riasztást adtak ki. A szél több épületet megrongált, utakra, házakra, garázsokra, kerítésekre, autókra és sínekre dőlt fákról érkeztek hírek az egész ország területéről. A katasztrófavédelem egységeit kora estig több mint kétezerszer riasztották. A kidőlt fák és a leszakadt ágak országszerte felsővezeték-szakadásokat okoztak, az ítéletidő a MÁV és a BKK vonalait, de még a repteret sem kímélte.

Az Index információi szerint felsővezeték-hiba miatt hétfő délután az összes vasúti fővonalon álltak a vonatok. Rövid időre be kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, ahol a vihar miatt megrongálódott a tűzjelző berendezés, így a tetőn található vészablakok egy része kinyílt, a beáramló eső pedig elárasztotta a terminált.

Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője közölte: hétfő délután 6-ig 2700 helyen avatkoztak be a hivatásos tűzoltóegységek.

A legtöbb munkát Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyében, illetve Budapesten adta a tűzoltóknak a vihar. Jellemzően kidőlt fák, letört ágak és leszakadt vezetékek miatt hívták a műveletirányítási központokat, sok helyen autókra dőltek fák. Az átvonuló vihar a Balaton északi és déli partján is károkat okozott, több kikötőben anyagi károk keletkeztek.

Debrecenben leállt a teljes közösségi közlekedés, az Alföldön bálákat sodort el a szél, Balatonkenesén fák dőltek ki, több helyen jégeső csapott le. Az internetet ellepték a viharról készült videók – az ítéletidő szinte mindenhol nyomot hagyott.

