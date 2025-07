Volt polgármesterjelölt halt meg a leányfalui tragédiában

A hétfői vihar súlyos pusztítást végzett országszerte, épületek rongálódtak meg, fák dőltek ki, a vasúti közlekedés és a repülőtér is leállt. Leányfalun egy 72 éves férfi, P. János – aki korábban polgármesterjelölt is volt – a vihar utáni károk elhárítása közben lezuhanhatott egy létráról, és életét vesztette. A holttestét másnap találták meg, a halál pontos körülményei még nem ismertek.

Brutális vihar csapott le az országra hétfő délután. A szél orkánerejű volt, hatalmas pusztítást végzett. Az egész országból érkeztek hírek kidőlt fákról, amelyek házakra, autókra, kerítésekre, garázsokra és vasúti sínekre zuhantak. Sok épület megrongálódott. Leállt a vasúti közlekedés minden fővonalon, a Liszt Ferenc repülőteret is be kellett zárni. Korábban már az Indexen is írtuk, hogy tragikus baleset történt a vihar utáni helyreállítási munkálatok közben Leányfalu északi részén.

A Blikk most arról írt, hogy Leányfalu északi részén, egy csendes zsákutcában lakott P. János. A 72 éves férfi a vihar után megpróbálta felszámolni az udvarában keletkezett károkat. Egy magas létráról dolgozott. Ott történt a tragédia. Holttestét csak másnap találták meg a kertben.

Nem tudni, hogy pontosan mi történt

„Kárfelszámoláson dolgoztunk a településen, amikor egy civil autós jelezte, hogy baj történhetett, mert az egyik ház udvarán egy eszméletlen férfit vettek észre, aki nem reagál semmire. Odasiettünk, de láttuk, sajnos a hullamerevség már beállt, nem lehetett segíteni rajta” – nyilatkozta Hámori Péter, a Leányfalu Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

A hétfői vihar hatalmas káoszt okozott országszerte. Csütörtök reggelig már 9752 viharkárt jelentettek be. A károk elhárításán hivatásos és önkéntes egységek is dolgoznak.

Hámori Péter beszámolója szerint a holttest körül szerszámok és faágak voltak. Egy létra az épület falának volt támasztva. A ház villanybekötésének árbóca megsérült. Egy kidőlt fa szakította le a vezetékeket. Úgy tűnik, a férfi ezt próbálta helyrehozni. Lehetséges, hogy ágakat is vágott, amikor lezuhant.

A lap úgy értesült, hogy P. János gerinctörést szenvedett. Az is elképzelhető, hogy a kerti csapra esett rá. Este hatkor még beszélt valakivel telefonon, de a rátalálásakor már legalább tizenkét órája nem élt. A bejelentő közeli barátja és munkatársa volt, szinte pótapaként tekintett rá. Mivel nem érte el telefonon, elment megnézni, mi történt vele.

P. Jánost sokan ismerték a faluban. 2024-ben még polgármesterjelöltként is indult, függetlenként. Bár már nyugdíjas volt, aktívan dolgozott. Egy építész mellett műszaki szakemberként és ellenőrként tevékenykedett.

„Elképesztően jó ember volt János. Egy igaz barát, akire mindig lehetett számítani. Az unokáit mindennél jobban imádta, nagy veszteség ez most a családja számára. Azt nem tudjuk, hogy az áramütéstől zuhant-e le, de fázisceruza volt a zsebében. A leszakadt vezeték miatt ugyanis elment az áram, de még az is lehet, csak az ágakat próbálta levágni” – mondta a férfi közeli barátja.