Megelégelték a katasztrófaturizmust, új eszközt vetnek be a balesetek helyszínein

Külföldi mintára újfajta paravánt vet be a balesetek helyszínein a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF Zrt.). Az eszközön rengeteg piktogram jelzi, tilos felvételeket készíteni, azt is elmondták, erre miért van szükség – adta hírül a cég Facebook-oldalán.

Közölték, korábban több alkalommal is felhívták már a figyelmet arra, hogy a baleseti helyzetek veszélyeket rejtenek, de ennek ellenére sokaknál még mindig a fotózás, videózás válik fontosabbá a közlekedés biztonsága helyett.

Az indokolatlan lassítások miatt úgynevezett fantomdugó alakul ki, vagyis valós ok nélkül előbb lelassul, majd extrém esetben meg is állhat a pálya forgalma.

Sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá vagy ő is telefonozik, mégjobban lelassít a mögötte érkező is a telefont bújja és lám: ott az újabb baleset.