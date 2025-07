Elvadult kóbor macskák százai lepték el a bezárt dunaújvárosi vasmű területét

Ötszáznál is több kóbor macska él a felszámolás alatt álló Dunaferr ipari területén. Az állatokat a gyárterületre még bejáró munkavállalók gondozzák, de egyre nagyobb nehézséget jelentenek, így az önkormányzattól és a kormánytól is segítséget várnak.

Több száz lesoványodott, beteg és elvadult kóbor macska bukkant fel a bezárt dunaújvárosi vasmű területén, miután az ott dolgozók tömeges elbocsátása miatt kiürült a gyár – adta hírül szerdán a HVG. A lap úgy tudja, csak egy körülbelül 100-200 főt számláló karbantartó osztag, külsős cégek dolgozói és a nappali- és éjjeliőrök maradtak a területen, akik igyekeznek dolgozni az otthontalan macskák tucatjairól.

A korábbi alkalmazottak úgy tudták, többen a gyár területén engedték szabadon a saját „kedvenceiket”, ivartalanítás hiányában. A helyzetet bonyolítja, hogy a dolgozók etetni kezdték az állatokat, hozzájárulva a létszám emelkedéséhez. „Feltűnően soványak, és már ránézésre is megmondható, hogy a többségük beteg is. Főként a kölyköknél gyakoriak a szembetegségek, ami sok esetben a macskanátha szövevénye, de vannak balesetes, sérült macskák is. Jobb esetben egy másik kandúr látta el a bajukat, rosszabb esetben az utcán érte őket valami” – mondta egy biztonsági őr.

A beszámoló szerint eddig nagyjából ötszáz kóbor macskát találtak a telephely egyes részein, de a teljes gyárterületen a létszám jelentősen nagyobb lehet.

Az állatok segítésére egy Facebook-oldalt hoztak létre Vasmacskák néven, ahol adományokat gyűjtenek. A macskamentők a szervezetek mellett a dunaújvárosi önkormányzattól remélnek segítséget, de Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos is jelezte: felveszik a kapcsolatot civil szervezetekkel a macskák ivartalanítása érdekében.

A Dunarolling Dunai Vasműnél – az egykori Dunaferr dunaújvárosi telephelyén – mintegy 1700 dolgozónak mondtak fel június közepén, majd további körülbelül 800 alkalmazottnak az acél- és kokszelőállítást végző Duna Furnace Kft.-nél. A terület egyelőre üresen áll, annak ellenére, hogy a napokban az olvasztócégre akadt egy befektetőjelölt, a szlovák Dunaferr Steel Rolling Zrt. tulajdonosa, Jozef Szivák.