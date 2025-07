Orbán Viktor: Kémek kerültek a Harcosok Klubjába

Két bejegyzést is közzétettek csütörtök délelőtt a Harcosok Klubja csoportba. A miniszterelnök nevével fémjelzett első bejegyzés szerint már 7 ezren vannak a csoportban, azonban köztük „megbújnak az ellenfél téglái”. A következő bejegyzésben pedig a számára fontos hírekről, valamint a programjairól számolt be.

Újabb bejegyzés került az immár Facebook-ra költözött harcosok Klubja csoportba – értesült az Index. A miniszterelnök a „Hahó, Harcosok!” beköszönését „Kedves Harcosokra!” váltva közölt jó és egyben rossz híreket is:

Amióta új klubtagok felvétele mellett döntöttünk, elárasztottak minket a csatlakozni vágyó harcostársak. Már több mint 7000 honfitársunk érkezett hozzánk a ti meghívásotok nyomán. Köszönöm, hogy ilyen aktívak vagytok!

– fogalmazott.

Majd áttért a rossz hírekre: „A jelentkezők döntő többsége tettre kész, bátor hazafi, de közöttük a digitális köd homályában megbújnak az ellenfél téglái”, hozzátette, hogy hiába jutnak be, a közösségük immunrendszere „hamar kiveti magából őket”. Végül arra kérte a tagokat, hogy jelezzék az adminisztrátoroknak, ha gyanús személyeket észlelnek a „soraikban”.

A bejegyzés azonban nem maradt sokáig páratlan, ugyanis a miniszterelnök címszavakban összefoglalta a napi programját, valamint az általa legfontosabbnak tartott híreket. Ezúttal visszatért a „Hahó, Harcosok!” köszöntéshez, és többek között arról írt, hogy „ukrán kényszersorozók agyonvertek egy kárpátaljai magyar férfit”. Szerinte Ursula von der Leyennek „ideje távoznia” ugyanis „mindent elrontott, amit elronthatott”.

Írt arról is, hogy Kapu Tibor hamarosan hazaérkezik az űrből, de arról is, hogy úton van Győrbe, ahol elindul egy úja Audi modell gyártása, melyről majd beszámolót is tart. Ezt követően pedig Lázár János építési és közlekedési miniszterrel tart egyeztetést, a viharok okozta károkról.

