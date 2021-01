Gődénytől Orbánig: ezzel bővült közéletünk szótára

A legtágabban értett közéleti nyilvánosságban természetesen a koronavírus-járvány ihlette új szófordulataink zömét, de a pártpolitika világából is jöttek azért emlékezetes megfogalmazások.

A világjárvánnyal kapcsolatos összes példát képtelenség volna itt és most felsorolni, hiszen – amint azt az Index is megírta – külön szótára is született már a karanténkorszaknak. Fő szabályként az látszik, hogy a járványra adott magatartásbeli reakciókat írja le a legtöbb neologizmus.

Kenyérszűz és covidinka

A produktív szóképzés egyik szellemes esete a kenyérszűz, ez olyan embert takar, aki a járványt megelőzően még sosem sütött odahaza kenyeret. A játékos covidinka pedig már-már elnéző szeretettel ír le mindenkit, aki alul- vagy túlbecsüli a mostani pandémia súlyát.

Vírusrealista

Gődény György gyógyszerész-testépítő szószörnye ez, akit „vírustagadással” vádolták meg többen a nyilvánosságban, sőt, még a hatóságok látókörébe is bekerült járványszkeptikus nézetei miatt. Gődény – nyilván frappánsnak szánt – válasza szerint ő nem vírustagadó, hanem vírusrealista, amikor kétségbe vonja a covid-19 pusztító erejét. A kifejezés olyannyira sármtalannak bizonyult, hogy (legalább is önmagára vonatkoztatva) rajta kívül nem is igazán használta senki azóta sem.

Nyunyóka

Ez mindent vitt, egy ország kapta föl a fejét Müller Cecília tisztifőorvos tavaly májusi kifejezésére.

Csenjük el a gyermek nyunyókáját!

A kisgyermekek alvós kabalaállatkájára volt hivatott referálni a szó, melyet a vonatkozó akadémiai szószedetek azonban eleddig nem nem tartalmaztak. Merész képzettársításokat (és némi derültséget) okozott az is, hogy az angol twink szót - jelentése: vékony meleg kamaszfiú – is nyunyókának szokás fordítani.

Maszktagadók

Ez egyszerű, a maszkviselési szabályokat be nem tartókat írja le. Ma már teljesen kézenfekvőként cseng a fülnek, de gondoljunk csak bele: ha másfél évvel ezelőtt halljuk e szót, vajon milyen jelentést tippeltünk volna hozzá?

Covid-fásultság

Az angol covid fatigue magyarítása. A társas időtöltések megritkulása és a kijárási korlátozások miatti depresszióra, ingerlékenységre és a magányosság egyre fokozódó érzésére utal.

Fürkészek és portyázók

Még az első hullám idején jelentette be Orbán Viktor, hogy fürkészeket és portyázókat küldött ki a világ minden égtája felé, hogy a járvánnyal szembeni védekezéshez szükséges eszközöket keressenek az ország számára. Kakukktojásnak tűnhet, hiszen egyik szó sem új találmány, de ebben a szövegkörnyezetben, és így együtt, korábban még sosem hallhattuk őket.

Libernyák

Immár a virtigli belpolitikai szócsaták világában járunk. Tavaly júliusban Orbán Viktor miniszterelnök, az unióval folytatott tárgyalásairól visszatérve azt mondta, hogy

néhány ilyen libernyákot, akikkel vitatkoznom kellett, azokat azért még elviszem a hátamon.

Nem újítás, inkább ő a nagy visszatérő. Orbán itt nyilvánvalóan a brüsszeli liberálisokra utalt lekicsinylően, a szokatlan hangalak választása többek szerint a történelem legaljasabb időit idézte meg.

Moslékkoalíció

Az érzelmileg fűtött megfogalmazásairól ismert Kövér László házelnök pár hete egy rádióinterjúban a

semmi által homogenizált baloldali, libsi, komcsi neomarxista moslékkoalíció

rémével riogatta a nagyérdeműt. Az összeöntött konyhai maradékok metaforája majdhogynem visszafogottként hatott az ő szájából.

Krumplikirályság

Jakab Péter Jobbik-elnök jellemezte így Orbán Viktor kormányzását nemrégiben, arra célozva, hogy ismeretei szerint a borsodi időközi választáson a Fidesz krumplit osztott szavazatokért cserébe a mélyszegénységben élőknek. A kölcsönkrumpli visszajár ősi elve szerint Jakab az országgyűlés plenáris ülésére egy zsák krumplival érkezett. Utóbb 4,4 millió forintra büntette őt a házelnök e performansza miatt.

Nyelvi lelemény – érvek helyett

A kreatív szóképzések használata persze nem újdonság, sem a magyar, sem a nemzetközi politikában. Pár klasszikus példa csupán:

papagájkommandó (Kuncze Gábor egykori SZDSZ-elnök az első Orbán-kormányról)

(Kuncze Gábor egykori SZDSZ-elnök az első Orbán-kormányról) dumakormányzás (a Fidesz 2005-ben a Gyurcsány-kormányról)

(a Fidesz 2005-ben a Gyurcsány-kormányról) limuzinszocialisták (a Fidesz a Medgyessy/Gyurcsány-kormányokról) – érdekesség, hogy franciául ugyanez kaviárbaloldal, angolul pedig pezsgőszocialisták

(a Fidesz a Medgyessy/Gyurcsány-kormányokról) – érdekesség, hogy franciául ugyanez kaviárbaloldal, angolul pedig pezsgőszocialisták zaklatószínházak (Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a fővárosi színházakról)

(Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a fővárosi színházakról) zaklatóegyház (Nagy Ervin színész riposztja Kocsis Máté általánosítására)

Mi tagadás, az efféle szóalkotások gyakran láttató erejűek, sokszor meggyőzőek, esetenként még kifejezetten szórakoztatóak is. A tárgyszerű érvelést mégis legfeljebb helyettesíteni tudják, ténylegesen pótolni sosem lesznek képesek azt.

(Borítókép: Müller Cecília, Orbán Viktor, Gődény György. Fotó: Huszti István / Isza Ferenc / Index)