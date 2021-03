Ezért nehéz ellen-Facebookot építeni

Donald Trump főtanácsadója, Jason Miller pár napja árulta el egy tévéinterjúban, hogy a jobboldali exelnök nagy dobásra készül: egy új közösségi oldalt indít el hónapokon belül. És nem csupán azért, hogy saját támogatói bázisát összetartsa a kibertérben, hanem hogy végre kivonja magát a „liberális véleményterror” alól. Vajon milyen esélyei vannak?

Mint ismeretes, a Twitter – amelyen keresztül Donald Trump elsősorban kommunikált híveihez – először csak hamis vagy vitatott címkével látta el posztjait, idén januárban viszont végleg megszüntette a republikánus politikus fiókját, az erőszak dicsőítésének vétségére hivatkozva. A Parler nevű „alternatív Twitter” működését pedig egyenesen felfüggesztette az Amazon szolgáltató ugyanezért, annyira elszaporodtak rajta a Capitolium ostromát éljenző tartalmak. (Az oldal nemrégiben ismét életjeleket adott magáról, de immár nem sokakat érdekel.)

Ez az ellenséges közeg rengeteg Trump-rajongót más platformokra terelt az elmúlt hónapokban.

Online migránsok, kiberárvák

A jobboldali szélsőségesek gyűjtőszájtjának tartott Gab (amely a Twitterhez hasonló) volt az elvándorlás egyik nyertese. De ez csak átmenetinek bizonyult, az év eleji hatalmas megugrást követően mára visszaesett a felhasználók és az aktivitások száma nagyságrendileg ugyanoda, ahol korábban volt, tehát belterjes minidühöngővé minősült vissza az oldal.

Ugyanez történt a Rumble nevű „republikánus ellen-YouTube-bal” is. Trump Twitter-tiltása után hatalmas volt a felívelés, majd vissza a semmibe ott is. Az egyik „ellen-Facebook”, a MeWe is sok jobboldali kiberárvát szívott föl átmenetileg, de ott is megszűnt a varázs hamar.

Az érdeklődés mindhárom említett platform iránt szinte teljesen azonos módon változott az elmúlt három hónapban, valahogy így:

De miért van ez?

Bő 70 milliós szavazótáborról és 90 millió Twitter-követőről beszélünk Donald Trump esetében, hogyhogy nem képesek ennyien felfuttatni egy alternatív közösségi platformot?

A Politico vezető médiaelemzőjének megfejtése erre az, hogy a Facebook lényege a sokszínűség és a vita, ettől élő és izgalmas. Személyi kultuszok építgetésére az efféle interaktív közegek egyszerűen nem alkalmasak. Az agitációnak ráadásul egy zárt elkötelezetti körön belül se értelme, se praktikus haszna nincsen, hiszen mindenki, aki csatlakozott, már eleve meg van győz(őd)ve kábé mindenről, amit posztolni tudnának számára.

Így az egész nagyon gyorsan redundánssá és unalmassá válik, hiszen oda a konfliktus izgalma és a jólmegmondás öröme.

A Politico friss elemzése arra is rámutat, hogy még magának a Google-nak sem sikerült trónfosztania a Facebookot (Friendster, Vine stb.), pedig beláthatatlan erőforrásai vannak – mind anyagi, mind technológiai értelemben.

Az árnyéknyilvánosság nyűgjei

Más informatikai szakértők szerint is komoly gyakorlati kihívásokkal kell majd szembenéznie Donald Trump tervezett közösségi oldalának, és nem elsősorban a kamuprofilos trollokra vagy az oldalfeltöréses támadásokra utalnak.

Felhúzni a kereteket csupán hetek kérdése (már ha ért hozzá az ember), ám működtetni már annál bonyodalmasabb lesz az oldalt, ezt állítják.