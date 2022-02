Putyin KGB-s módszereket is bevetett

Miközben a fél nyugati világ főként azzal volt elfoglalva, hogy az orosz elnök monstre hosszúságú dohányzóasztala vajon tényleg a diplomáciai alázás muris lakberendezési tereptárgya-e, a kommunikációs erőviszonyok beállításának egy sokkal kiterjedtebb játszmája zajlik már hónapok óta.

Az ukrán kormány nyugati nyomásra agresszorként lép fel saját népével szemben, amiben a NATO is segíti, az Egyesült Államok még vegyi fegyverek bevetését is tervezi, tombol helyben a nácizmus, gőzerővel zajlik a nukleáris fegyverkezés és az etnikai alapú népirtás, és persze a Nyugatnak esze ágában sem volt soha békésen rendezni a helyzetet – ezek a legfontosabb tételmondatai az orosz államapparátus hónapok óta folyó dezinformációs kampányának az orosz–ukrán helyzettel kapcsolatban.

A hivatalos állami „tájékoztatás” mellett effélékkel házalnak helyi és nemzetközi propagandakiadványok százai, a feladatra célzottan kiképzett online trollok tízezrei. Ebben a sumák beszédmódban a katonai invázió demilitarizálás, a teljes körű bombázás pedig békefenntartás.

A Szovjetunió még a hatvanas években fejlesztette majdhogynem tökélyre dezinformációs gépezetét, amelynek belső működéséről legátfogóbban Ladislav Bittman 1983-as könyvéből (The KGB and Soviet Disinformation: An Insider's View) értesülhetett a nagyvilág. Bittman a csehszlovák titkosszolgálat félretájékoztatási divíziójának helyettes vezetője volt, máig érvényes összefoglalója szerint a dezinformációs kampányok legfontosabb jellemzői, hogy:

a megtévesztés tudatos szándékával születnek;

minden esetben állami szinten szervezik őket, főként a titkosszolgálatok;

egy-két tényleges valóságelemet tartalmaznak, hogy azért valamelyest hihetők legyenek;

párhuzamosan több, egymásnak akár teljesen ellentmondó verzió is fut;

a helyi lakosság és főként a nemzetközi közvélemény reakcióit próbálják manipulálni.

Szennyezni a hírfolyamot

Egy kommunikációs kampány célja általában ugyebár az, hogy a hallgatóság elfogadja a sulykolt üzenetet. Nem így a dezinformációs kampányé! A kakofónia lényege a zűrzavar, amelyben a tényleges valóság is csupán egyike a lehetséges olvasatoknak, ami elbizonytalanít mindenkit a gyors cselekvésben.

A dezinformációs propaganda katonai hadviselés esetén nem csupán kísérődallam, hanem a haditerv középponti eleme. Szabadon engedik a fenti elvek mentén alaposan kifundált valóságértelmezéseket, hátha néhány megtapad, ha csak egy rövidke időre is. És amíg ezeket csócsálják a nyugati elemzők és állampolgárok egymással is vitatkozó csoportjai, jakuzziba képzelve magukat szép lassan megfőnek saját levükben.

Amint történt ez a krími félsziget 2014-es orosz megszállásakor is, ahol függetlenségi törekvések organikus beéréseként adták el a világnak a jogellenes annektálást. Amit ugyan a nyugati döntéshozók egyetlen pillanatig sem hittek el, de akkorra már megtörtént. Miközben rengetegen elbizonytalanodtak, hogy egyáltalán megismerhető-e valaha is a teljes igazság bármivel kapcsolatban, amit Oroszország tesz.

Putyin célja pontosan ez volt, és a technikát sem könyvben olvasta. 16 éven át volt a KGB ügynöke, egészen az alezredesi rangig vitte, 1998-ban pedig az orosz belbiztonsági szolgálat (FSZB) igazgatója lett.

Az már 2022 fordulóján pontosan látszott, hogy a nyugati elit próbált tanulni a krími fiaskóból, ahogy az Ukrajna fölött 2014-ben lelőtt maláj utasszállító gép szintúgy mindmáig következmények nélkül maradt esetéből is. Az amerikai külügyminisztérium már januárban figyelmeztetett az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos orosz dezinformációs folyamatokra, tételesen cáfolva a putyini propagandával összegyógyult helyi és nemzetközi hírszolgáltatók, valamint a világhálót ellepő trollhadseregek mantráit.

A tapasztalat adott volt: ha erősödik a dezinformációs nyomulás, akkor Oroszország hamarosan nemzetközi jogot fog sérteni.

E logika mentén az orosz állami televízió (RT) német nyelvű adását már tavaly december közepén letiltotta a Youtube, januárban pedig a német hatóságok a televíziós sugárzását is megtiltották. A brit médiahatóság pont most fontolgatja ugyanezt.

Az első hatás ereje

Mindezekkel a válaszlépésekkel csupán annyi a gond, hogy bár helyesen azonosítják a probléma egyik kulcsösszetevőjét, továbbra is a történések mögött kullognak, kármentésnek, magyarázkodásnak hatnak. Miközben legerősebb hatásuk mindig a legelőször érkező valóságolvasatoknak van, hiszen első benyomást már képtelenség utólag tenni.

Ezt az Egyesült Államok is észlelte, ezért körülbelül egy héttel ezelőtt teljesen új stratégiába kezdett, hogy ellenhasson a Kreml kakofon kampányának: sokakat meglepő módon elkezdett titkosszolgálati adatokat valós időben nyilvánosságra hozni, esetenként egyenesen Joe Biden amerikai elnök által bejelentve. (Kihasználva az ún. status conferral jelenségét, hogy ti. ha személyesen ő mond valamit, az az egész világon azonnal hírnek számít.)

Az elnök eldöntött tényként beszélt a közelgő orosz támadásról, és folyamatosan tudósítottak az orosz haderő valós idejű felsorakozásáról Ukrajna határai mentén. Igazolva és illusztrálva, hogy Oroszország tényleg háborúra készül. A katonai értesülések titkos minősítésének gyakorlatilag azonnali feloldása megváltoztatta az orosz dezinformációs gépezetre adott nyugati válaszok szokásos rendjét; immáron nem az események félrevezető putyini interpretációit kell utólag cáfolgatni, hanem Putyinnak kell döntéseivel bizonyítania, hogy minden nyugati híresztelés róla csupán aljas propagandahúzás.

Mivel előre elmondták az orosz elnökről, hogy napokon belül háborúra készül, amint belekezdett, rögtön a NATO vált a hitelesebb féllé, Putyinra pedig ráégett az agresszor-bélyeg.

Így sikerült az első hatás elvének KGB-s fegyverét Oroszország ellen fordítani ebben az információs/interpretációs háborúban. Bár a tényleges háborút ezzel megelőzni nem lehetett, a definíciós csatát a fegyveres konfliktus domináns, valós idejű nemzetközi olvasatáról a Nyugat talán máris megnyerte.