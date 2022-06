Putyin félmeztelenül pózolt, és nem volt egyedül

Sokak retinájába beleégett hajdanán, ahogy az orosz elnök fedetlen felsőtesttel feszített a tundrán. Ha nem a lovaglós, akkor a karabélyos vagy a nyugágyas változat. Merthogy régóta visszatérő motívum ez Vlagyimir Putyin vezetői képének építésében.

Az egész téma úgy került most elő, hogy a vasárnapi G7-es csúcstalálkozón Boris Johnson brit miniszterelnök és Justin Trudeau kanadai kormányfő egymásra licitálva élcelődött Putyin elhíresült imázsfotóin, amelyeken felsőruházat nélkül pózolt. A kedélyes közjátékot kamerák is megörökítették; Joe Biden amerikai elnök, Olaf Scholz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is jelen volt.

A teátrálisan túltolt putyini erőfitogtatás kigúnyolása láthatóan tudta is oldani kicsit a feszültséget a fejlett országok soros csúcstalálkozóján, amelyen természetesen Oroszország ukrajnai inváziója volt a fő téma.

Vicces, de működik

Trudeau kacaja annyiban kevéssé meggyőző, hogy történetesen ő maga is pólólevétellel definiálta újra magát a kanadai belpolitikában.

Felesleges szépíteni, némiképp elkényeztetett macskajancsinak tartották, aki beleszületett a tutiba, hiszen édesapja miniszterelnök volt. Egészen 2012-ig, amikor is egy bokszmeccsen – ifjú liberális politikusként – kiállt egy konzervatív szenátorral öklözni, és mindenkit meglepve legyőzte sokkal tapasztaltabb és erősebb ellenfelét.

A legendárium szerint a pehelysúlyú Trudeau annyira fontosnak tartotta a rákbetegek megsegítéséért tartott jótékonysági médiaeseményt, hogy erőn felül öklözött, csupa szívvel.

Egy év múlva már ő volt a liberálisok elnöke, ahonnét már majdhogynem egyenes út vezetett a 2015-ös miniszterelnökségig.

A férfiasság és vitalitás legelemibb mémjei tehát igenis működnek, hatnak és politikai aprópénzre válthatók. Ettől függetlenül persze a katonailag és gazdaságilag erősebb népek első emberei jellemzően képesek magukon tartani a ruhájukat fotónyilvános alkalmakkor, a macsóvillantás a kivétel.

Barack Obama csinálta talán a legcselesebben: 2010-ben kérlelhetetlenül leszögezte a sajtónak, hogy félmeztelenül őt nem fotózhatják. Ettől függetlenül persze kiszivárogtak róla ilyen képek, az egyiken nyaralt (2008), a másikon sportolt éppen (2012), sportos benyomást is keltett.

És mit ad isten, mindkét év pont választási év volt az Egyesült Államokban.

A hivatalos védekezés az volt, hogy ezek távolról készített lesifotók, a politikusi stábnak nincs köze hozzájuk, ha tehették volna, ők bizony megakadályozzák a képek elkészültét, de nem sikerült. Hm.

Minősített esetek

Emmanuel Macron kaján kuncogása is falsul csengett a minap, mert ő sem nudiszűz már teljesen. A 2017-es elnökválasztási véghajrában kockahasát mutogatta politikai haszonszerzés céljából egy melegmagazin (Garçon) címlapján.

Itt egyébként annyira ideáltipikus lett a végeredmény, hogy még az is felmerült, hogy a kép doktorált.

A retrouver dans le n°9 de Garçon Magazine https://t.co/H3v8F61Cqm pic.twitter.com/uaMnD6w13K — Garçon Magazine (@garcon_magazine) April 28, 2017

Az viszont tény és való, hogy Vlagyimir Putyin többszörös visszaeső a félmeztelenkedésben:

pózolt Szibériában egy ló hátán 2009-ben,

így pecázott 2016-ban,

így ejtőzött egy nyugágyban 2017-ben.

És ezek csupán a legismertebb példák.

2021 decemberében adta a ki a Kreml az erre az évre szánt képes kalendáriumát, ahogy ez arrafelé minden évben szokás. Mai szemmel nézve elhűlve konstatálhatjuk, hogy öt év után visszatért bele Putyin egyik híres archív fotója, amelyen félmeztelenül töri az utat a vadonban, kezében mellesleg gépkarabély – az erő másik avítt szimbóluma, ha úgy tetszik, fokozása.

Ő vélhetően már a naptár készítésekor tudta, hogy egy sima villantás ide már nem lesz elég, mert idén neki nem választást, hanem háborút kell nyernie.