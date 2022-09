Oka van annak, hogy Orbán Viktor levágta a szakállát

Az elmúlt hetekben sorra érkeztek a fotók a horvátországi szabadságát töltő magyar miniszterelnök egyre növekvő arcszőrzetéről, egyesek már azt találgatták, hogy a fazonváltás akár végleges is lehet. A kormányfői feladataihoz három hét után visszatérő Orbán Viktor azonban frissen borotválva vette fel ismét a munkát, aminek egészen banális az oka.

Önmagában nyilván kevéssé érdekes, hogy valamely politikusunk (legyen az akár közjogi méltóság) hogyan néz ki, vagy melyik stílushóbortoknak hódol magánemberként, ám a politikában mindennek hatása lehet. Az első nagy talány ezzel kapcsolatosan történeti: hogy van az, hogy a XIX. század államférfijai és uralkodói majdhogynem kivétel nélkül szakállasok voltak, Abraham Lincolntól Batthyány Lajosig?

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A viktoriánus férfiasságideált okolhatjuk elsősorban, amelynek bizony szériatartozéka volt a szabadjára engedett arcszőrzet. A szakáll (de minimum bajusz) a korabeli vélekedés szerint nem csupán maszkulin őserőt mutatott, de még a betegségektől is megvédett. Igen, teljesen komolyan úgy gondolták, hogy az orr alatti és száj körüli szőr segít előszűrni a levegőt, így viselői kevesebb káros anyagot lélegeznek be (ne feledjük, az ipari forradalom időszakáról van szó, amikor a légszennyezés szemmel látható lett).

Voltak persze más érvek is.

Katonaember akkoriban nem borotválkozott, hiszen a fronton nem is igen lehetett, a szakáll tehát a bátor, harcedzett alkat asszociációit ébresztette.

Vallási logika is keveredett a dologba; sokak szerint egyenesen a kozmikus renddel ellentétes gyakorlat lett volna, ha az ember eltüntetné azt, amit Isten az arcára szánt.

Praktikus (és némiképp paranoid) hangok szerint borbélyhoz járni amúgy is kész lutri, egyrészt télen előbb megfázna a csupasz nyakunk, másrészt egy vadidegen csak ne hadonásszon éles dolgokkal tekintélyes emberek gigája körül, mert ki tudja, hogy kiféle, miféle.

Pengeéles fordulat

A huszadik században aztán egy csapásra minden megváltozott, majdhogynem péntekről hétfőre tűntek el a szakállas nobilitások. De miért? Ez a második történeti talány e tárgykörben.

Itt is több, egymást kölcsönösen erősítő ok lehetett.

A leggyakorlatiasabb az, hogy forgalomba került a Gillette penge, amely lehetővé tette a gyors otthoni borotválkozást. A borbélyhoz járás macerája (és veszélye) tehát elillant.

A naponta borotvált arc lett az elvárás a hadseregben is, részben azért, hogy a gázálarcok tökéletesebben védjék a katonákat. (A cinikusabbak szerint inkább csak azért, mert a Gillette cég zseniálisan lobbizott). A megbízhatóság és a hősiesség immáron a frontról frissen borotvált arccal hazatérő férfiakhoz asszociálódott tehát.

Az orvostudomány egyre többet tudott meg a betegségeket terjesztő mikroorganizmusokról, így azt is, hogy nem az arcszőrrel fogjuk legyőzni őket. Ezzel párhuzamosan a bigott vallásosság is visszaszorult.

A tömegkultúrában is egyre simább lett a sármőr férfi arca, a kapitalizmus pedig szintet lépett, poszterfiúja többé már nem a szakállas nagytőkés, hanem a frissen borotvált üzletember lett. Akin mégis kusza szakáll virított, az leginkább bohém vagy csöves hippinek, esetleg kommunista bajkeverőnek vagy önjelölt szektavezérnek hatott.

A szőr úgy jött vissza, mintha menne

A harmadik talány már jelen idejű: a hétköznapi férfiaknál az arcszőr visszatért, kinél szimpla kényelmességből, kinél divatból (a hipszterektől a kockákig), ám a nyugati politikában továbbra sem tolonganak a szakállas országvezetők és népvezérek, sőt. Pedig időközben még a mainstream üzleti világban is elfogadottá vált a kecske- és teljes szakáll (két apró kitétellel: a bajusz nem lóghat rá a felső ajakra, és a teljes szakállnak kétujjnyival az ádámcsutka fölött véget kell érnie).

Valamiért minden és mindenki enyhül, csak a politika nem. Erre is több megfejtés létezik. Az első szerint akire nem kell szavazni, mert kinevezték (hivatalvezető, miniszter, uralkodó), az nyugodtan lehet szakállas a közéletben is, nem tétel. Ez intuitíve is igaznak tűnik, de semmit nem mesél az okokról.

A második szerint a női szavazók a ludasak; amióta nekik is szól a politika, a férfi politikusoknak érzékenyebbeknek kell tűnniük a megjelenésükben is, amit nem segít a macsó szőrzet. A harmadik szerint a férfi szavazók többsége ma nem szakállas, így eleve irreális elvárás, hogy pont egy szakállas férfival azonosuljanak tömegesen. A negyedik szerint nem is a nemekről van itt szó, mert még a férfi szavazók is agresszívabbnak ítélik a túl szőrös képviselőket, és ezt gyakran kompromisszumképtelenségként fordítják le magukban.

Mindegyikre léteznek statisztikák és kutatások, amelyeket többször, többen is reprodukáltak, és csak egyetlen megfogalmazással hozható közös nevezőre az összes felismerés:

választott politikus esetében a szakáll túl kockázatos.

A jelek szerint annyi negatív képzetet (erőszakos, érzéketlen, kiszámíthatatlan, régimódi, lusta stb.) ébreszthet sokakban, hogy egész egyszerűen nem érdemes reszkírozni vele – még akkor sem, ha némelyek szemében pont hogy könnyednek, trendinek vagy éppen bölcsnek hat.

A politikai marketing jelen állása szerint tehát: a szakállat (a hajjal ellentétben) le kell vágni, lehetőleg teljesen.