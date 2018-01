Új metró Budapesten? Persze, sőt, rögtön több is!

A most még futurisztikusnak tűnő elképzelés előtt azonban még meg kell tenni legalább egy lépést: a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését az Örs vezér terénél. Ugyan

ez a projekt nem áll rosszul, de pénz, az még nincs rá.

Ráadásul több kerület is szeretne metrót, ezért megindulhat a versenyfutás és (az alagút helyett) egymás kifúrása.

Az biztos, hogy Zugló jól állna, hiszen a 4-es metró meghosszabbításának tervei megvannak a Bosnyák térig. Rákospalota (ami nem keverendő a most a hírekbe került Rákosmentével) ennek a vonalnak a további meghosszabbításában-megépítésében reménykedik már majd' ötven éve, hiszen nem véletlenül nevezték el DBR-nek (Dél-Buda–Rákospalota) először a 4-es metrót. De hiába.

Látványterv a rákoskeresztúri metróról (Forrás: Rákosmenti pirítós Fb-oldal)

A most leginkább torzónak tekinthető 4-es metróvonal keleti meghosszabbítása ugyanis a Thököly úti gyorsvillamos ötletével háttérbe került. Igaz, az újpalotai gyorsvillamos sem akar épülni, tehát két járműülés között a földre pottyant a kerület. Ezért sokan a nyugati, Gazdagrét mellett a budaörsi virágpiacig tartó meghosszabbítást tartják inkább befutónak, de erre még nem készült részletes terv.

Ezen változtathat hamarosan az, ha megkezdik a majdani szuperkórház építését a budaörsi virágpiac közelében. Úgy tudjuk, a BKK megrendeli ide – a 4-es metró nyugati meghosszabbítására – az engedélyes terveket. (Az engedélyes terveket a tanulmánytervek után, de a részletes kiviteli tervek előtt készítik el, ezek alapján indul el a hatósági engedélyeztetés.) Ha a szuperkórházról van szó, akkor valószínűleg állami pénz is akad majd erre a közlekedési fejlesztésre. Az biztos, hogy meghosszabbításra a 4-es metrónak lenne a legnagyobb szüksége, a kihasználtsága ugyanis nagyon gyenge.

De mielőtt más metróvonalra térnénk, Budafokot se hagyjuk ki: Buda legdélebbi kerületében is a kilencvenes évek óta reménykednek egy, a Bocskai úti metrómegállótól induló szárnyvonal kiépítésében. Az Újbuda-központ állomást is úgy tervezték, hogy később lehetőség legyen onnan egy budafoki szárnyvonal kiágaztatására.

Fotó: bkk A rákoskeresztúri szárnyvonal leágazása előtti Rákosfalva metrómegálló a korábbi terveken

Újpest (Káposztásmegyer) is már nagyon régen várja a 3-as vonal meghosszabbítását, amire egy darabig úgy tűnt, hogy lehetőség is lesz a 3-as metró felújításával egy időben. Még az állomástervek is elkészültek. Pénz hiányában azonban ez a terv is a süllyesztőben végezte, de úgy tudjuk, a BKK hamarosan megrendeli erre a beruházásra is az engedélyes terveket.

A 3-as vonal logikus meghosszabbításának tűnt a reptéri irány is. 2004-ben még úgy volt, hogy a mintegy 10 kilométeres metrószakasz százmilliárdos költségét jelentős részben az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapjából fedeznék. Ez a terv a reptéri gyorsvasút (különböző érdekek miatti) búvópatakszerűen eltűnő és előkerülő elképzelése miatt került mellékvágányra. Persze, azóta sincs se metró, se gyorsvasút a repülőtérre.

A 2-es metró összekötése a gödöllői HÉV-vel projekt jelenleg jól áll. A 306 milliárdos projekt terveinek elkészítésére nemrég pályázatot írt ki a főváros, de a rákoskeresztúri szárnyvonalat is tartalmazó koncepció 2015 óta ismert, már akkor tárgyalta a fővárosi közgyűlés. Az engedélyes terveket ide a napokban rendelte meg a főváros, legalábbis az összekötésre, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonalra.

Ezek alapján mondta a XVII. kerületi polgármester azt, hogy lesz rákoskeresztúri szárnyvonal. A tervezők négy különböző alternatívát vizsgáltak, három esetben a körvasútnál, a Rákos-pataknál ágazna el a metró, és a Rákos–Hatvan-vasútvonal mentén érné el a kerületet. A Rákosmenti Pirítós közösségi oldalon megjelent beszámoló szerint a negyedik változat a HÉV-vonalból a Sárgarózsa utcánál fordulna jobbra, a nagyiccei kiserdőt megvédve a felszín alá bukna, majd végig a felszínen haladva Akadémiaújtelepnél lép be a kerületbe, innen kéreg alatti vezetéssel folytatná útját Rákoskeresztúr városközpontig.

A rákoskeresztúri metró tervei (Forrás: Rákosmenti pirítós Fb-oldal)

Ez utóbbi nyomvonal megvalósítása 123-127 milliárd forintra rúghat. Három megállót alakítanának ki a kerületben, az elsőt Akadémiaújtelepnél, a tervezett új vasúti megálló szomszédságában, a következőt a Kis utcánál, a végállomás pedig Rákoskeresztúr városközpont lenne. Riz Levente polgármester elmondása szerint számos közlekedésfejlesztési projekt verseng azért, hogy az Európai Unió és a magyar kormány támogassa, de ők most előnyben vannak.

A főváros 2030-ig szóló közlekedésfejlesztési stratégiája, a Balázs Mór-terv a HÉV-metró összekötést ugyan tartalmazza, a keresztúri szárnyvonalat azonban nem. Benne van viszont

az 1-es metró (kisföldalatti) meghosszabbítása mindkét végén (a Kassai térig és a Vigadó térig);

a 2-es metró és a HÉV összekötése, mint azt fent írtuk;

a 3-as metró meghosszabbítása a felszínen Káposztásmegyerig;

és az 5-ös metró, ami tulajdonképpen a csepeli és a ráckevei HÉV földfelszín alatti bevezetése lenne az Astoriáig.

A hivatalos fővárosi fejlesztések tehát a fentiek. Ami nem jelenti azt, hogy ne kerülhetne be valahogyan a rákoskeresztúri szárnyvonal is. Hiszen a nemrég biztos fejlesztésként bejelentett újpalotai és Bécsi úti villamosvonal-meghosszabbítás is úgy tűnt el a ködben, mintha nem is lett volna, helyet adva olyan ad hoc ötleteknek, mint a Hungexpóhoz vezetendő új villamos. A keresztúriak legalább ennyire alapozhatnak rá.

Frissítés:

Riz Levente, Rákosmente polgármestere az alábbi kiegészítéseket fűzte a cikkhez: a 2-es metró-Gödöllői HÉV összekötésének, Cinkotáig tartó kiépítésének előkészítésére, mint egyes, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal építésének előkészítésére, mint kettes ütem, van pénz. Erre a célra 2,4 milliárd forintot különítettek el. Tehát a projektre időarányosan rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi forrás. A későbbi kivitelezésre az Unió kohéziós alapjából számítanak pénzre, a 2021-es ciklusban az egyik első projekt lesz az összekötés + szárnyvonal-építés a listán.

Versengés a polgármester szerint csak az egyéb, nagy országos fejlesztési projektekkel lehet. A lényeg szerinte, hogy amikor a döntés születik a fejlesztési források szétosztásánál, ez a projekt már egy azonnal indítható beruházás legyen, legalább az első két ütemet tekintve. Az Örs vezér téri összekötés és Cinkotáig kiépítés becslés szerint 110 milliárd forintba kerülne, a szárnyvonal pedig kb 125 milliárd forintba. A későbbi 3-as ütem a Gödöllőig tartó befejezés, a 4-es a csömöri szárnyvonal felújítása, az 5-ös pedig egy esetleges Hungaroringhez vezető szárnyvonal.

Riz szerint a projekt 320 ezer embert érint, a rákoskeresztúri szárnyvonal pedig olyan helyre vinne kötött pályás tömegközlekedést, ahol se metró, se HÉV, se villamos nincsen - épp ezért jelenleg alacsony a tömegközlekedést használók aránya.