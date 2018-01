A taxisok most is órapörgetéssel trükköznek

Változatlanul sok a jogsértés a taxisok körében, írja a Világgazdaság a taxisok ellenőrzését végző Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt. tájékoztatása alapján.

A trükkök alig változtak az elmúlt években: most is előfordul az árdrágítás, az órapörgetés, és továbbra is vannak olyanok, akik úgy taxiznak, hogy se jogosultságuk, se megfelelő felszerelésük nincs hozzá. O lyan vállalkozó is akadt, aki megtagadta az ellenőrzést.

A BKK tavaly több mint száz viteldíjjal kapcsolatos visszaélést tárt fel. Emellett több mint százötven, a BKK által feldolgozott panaszbejelentés érkezett a taxis által kért túlzott viteldíjra. Közel hetven esetben volt probléma a taxizásra való jogosultsággal.

Szankcionálni kell az elkövetőket, és el kell tiltani a piactól azokat, akik nem oda valók, mondta a lapnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.