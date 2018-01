A BKV-nak hónapokba telik egy ajtó megjavítása

Ilyen panasz érkezett legalábbis az egyik olvasónktól a Széll Kálmán téri metróállomás rossz automata ajtajáról. Nem voltunk hát restek, fogtuk magunkat a fagyos téli hidegben, hogy személyesen is megnézzük, mi a helyzet.

Röviden: semmi furmányosság.

Kicsit bővebben: a szóban forgó fotocellás ajtó december eleje óta nem működik a Széll Kálmán téri metróállomáson. Az ajtó az 56, 59 és 61-es villamosmegálló oldala felől nyílik (vagyis épp most nem), ám a metró felé igyekvő utasokat csak egy kézzel felfirkantott, szomorú papírfecni fogadja: műszaki ok miatt nem üzemel. A cetli-felelős azért gondosan ügyelt arra, hogy a bejárat (vagyis épp most nem) mindkét oldalára elhelyezze a cifra betűket.

Erről az akut ügyről megkérdeztük a BKV-t is. „A jelenséget egy vezérlőpanel meghibásodása okozza” – válaszolták. Valóban, ezt a szemmel is kellőképpen jól látható leszakadt vezeték is alátámasztja.

De novemberben sem volt már leányálom annak a bizonyos ajtónak a működtetése. A forgalmi ügyeletes hölgy szerint ugyanis minden reggel és este kézzel kellett a dolgozóknak kinyitniuk, míg decemberben aztán végleg feladta a küzdelmet, azóta pedig csak arra vár, hogy valaki végre megjavítsa, és újból ő lehessen a fotocellás ajtók királya.

Felmerül a kérdés: vajon a bejárat melletti pékségnek köze lehet az ajtó üzemen kívül helyezésének? Hiszen a beáramló hatalmas tömeg eléggé zavaró lehet, a sokadalom miatt pedig az emberek nem láthatnak rá a friss pékárura. Arról nem is beszélve, hogy milyen lehet egész nap a kíméletlen csípős huzatot érezni az arcukban és zsigereikben. Talán valamiféle összeesküvés-elmélet van itt a háttérben?

Röviden: nincs.

Kicsit bővebben: sincs. A pékség már azokban az időkben is vidáman üzemelt, amikor a bejárat még járható volt. Az ott eltöltött fél órám alatt én sem láttam, hogy bárki problémát csinált volna az ügyből. A pékség dolgozói ugyanannyira dideregnek a hidegtől, mint eddig, az emberek pedig az alig fél méterrel arrébb található másik bejáratot használják.

Az épp dolgozó jegyellenőr is megmondta: „Nem azért van lezárva, hogy ne lehessen arra menni. Itt van összesen 12 ajtó, a többi az működik.” Így tehát aggodalomra semmi ok, maradt még tizenegy tökéletesen működő és járható bejárat, tessék közülük válogatni.

Szerkesztőségi tipp: az igazi kalandra vágyók próbáljanak ki minden nap egy másikat.

A BKV válasza szerint január végéig biztosan várni kell a javításra, mert az új vezérpanel legyártása időbe telik. De legalább a tér felújításakor kihelyezett új óra – úgy tűnik – most épp vígan és háborítatlanul jár.

Borítókép: Presinszky Judit / Index.