Idén átadhatják a 3-as metró egy részét

Mi történik most?

Jelenleg az északi szakasz (Újpest-Lehel tér) jobb oldali vágányait bontják, a szállítás a baloldali vágányokon történik. Az alagút mosását befejezték, bontják a régi tűzjelző rendszert. Zajlanak a beépítendő liftek körüli közműkiváltások.

Mikor fejeződik be?

Az északi alagútszakasz és annak állomásainak műszaki átadás-átvételi eljárása idén decemberben megtörténhet Tarlós bejelentése szerint.

Mi lesz?

A középső és a déli szakasz felújításának tárgyalásos eljárása folyik most, júliusban akár kiviteli szerződés is lehet belőle. 13 lift lesz összesen, most úgy néz ki, a Kálvin téren is épül egy.

Rákoskeresztúri metró

A sajtótájékoztatón részt vett Kovács Péter XVI. kerületi és Riz Levente XVII. kerületi polgármester, akik a tervezett 2-es metró-Gödöllői HÉV összekötésről, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal lapunkban már ismertetett terveiről beszéltek.

Mint mondták, a fejlesztésre szükség van, mert a két kerületben kicsi a tömegközlekedési kapacitás, ezért sokan használják az autóikat a bejárásra. A látványtervek ebben a videóban nézhetők meg:

Az Örs vezér téri összekötésre, a HÉV felújítására (Cinkotáig), és a rákoskeresztúri szárnyvonalra már elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a látványtervekkel, hamarosan elkészülnek az engedélyes tervek, és 2019 második felére meglehet a jogerős építési engedély az elmondottak szerint. Cinkotáig a föld alatt menne az új HÉV, a szárnyvonalon pedig magas vezetéssel.

(Borítókép: Metrószerelvény érkezik az Újpest-Városkapu állomásra a 3-as metró felújítása elõtti utolsó napon 2017. november 3-án. - fo tó: Máthé Zoltán / MTI)