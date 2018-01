Magasvasút az Örsön? Ez most a kerületi álom

Ahogy korábban már összeszedtük, fővárosi kerületek versengenek egymással azon, hogy hol legyen/hol legyenek az új metróvonalak, és ebben a versenyben erős aspiráns a 2-es metrós projekt, amelyben összekötnék a gödöllői HÉV-vel.

A 306 milliárdos projekt terveinek elkészítésére nemrég pályázatot írt ki a főváros, de a rákoskeresztúri szárnyvonalat is tartalmazó koncepció 2015 óta ismert. Az engedélyes terveket ide nemrég rendelte meg a főváros, legalábbis az összekötésre, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonalra.

Most egy látványtervet is bemutattak, pontosabban egy videót, ami az összekötött útvonalat mutatja be, és ebből kiderül, nem a föld alatt, hanem felett, magas vasútként történhet a két vonal összekapcsolása.

A 2-es metró-Gödöllői HÉV összekötésének, Cinkotáig tartó kiépítésének előkészítésére, mint egyes, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal építésének előkészítésére, mint kettes ütem, van pénz, mondta az Indexnek január elején Riz Levente, Rákosmente polgármestere. Erre a célra 2,4 milliárd forintot különítettek el.

Tehát a projektre időarányosan rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi forrás. A későbbi kivitelezésre az Unió kohéziós alapjából számítanak pénzre, a 2021-es ciklusban az egyik első projekt lesz az összekötés + szárnyvonal-építés a listán.