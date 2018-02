Különleges csuklós buszt vásárolt a Közlekedési Múzeum

A legszebb magyar csuklós autóbusznak tartott Ikarus EAG E94G típusú jármű egy példánya a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum legújabb szerzeménye - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a kiváló állapotú jármű saját lábán érkezett a múzeum raktárába. Az Ikarus EAG E94G típusú autóbuszát huszonegy éve, 1997-ben mutatták be. A nevében szereplő EAG jelzés az Ikarus Egyedi Autóbuszgyárára, míg a G a csuklós változatra (Gelenkbus) utal.

A Közlekedési Múzeum a Volánbusz Zrt.-től vásárolta meg a máig üzemképes járművet, amelyet 1999-ben gyártottak és egészen utolsó napjáig forgalomban volt a budapesti elővárosi közlekedésben. A modell innovatív és piacképes fejlesztés volt, ám a magyar piaci viszonyok és az exportországok mégsem voltak rá nyitottak. Összesen nyolc darab készült belőle, melyek kisebb-nagyobb mértékben mind eltérnek egymástól.

Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Mint írják, a jármű különlegessége, hogy az Ikarus egyedi gyáregységének egyetlen legyártott csuklós típusa és egyben az Ikarus utoljára fejlesztett csuklós busza. Mindemellett az Ikarus történetének utolsó teljes egészében hazai tervezésű autóbusza is egyben. A többfunkciós autóbuszcsalád kialakításáért a tervező, Torma Lajos 1994-ben Ipari Formatervezési Nívódíjat kapott, sokak szerint az E94G lett a legszebb magyar csuklós autóbusz. A Volánbusz Zrt. kettőt is közlekedtetett a változatból, amelyek közül az egyik most a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe került.

"Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a magyar autóbuszgyártás értékeit megmentsük és bemutathassuk majd az új Közlekedési Múzeumban. A múzeum átfogó megújítása keretében intenzív gyűjteménygyarapítási és digitalizálási munkát végzünk annak érdekében, hogy a hazai jármű- és közlekedéstörténet minél nagyobb szeletét őrizzük meg és tegyük hozzáférhetővé" - idézi a közlemény Vitézy Dávidot, a múzeum főigazgatóját.