Pótlóbusz jár a fogaskerekű helyett hat hétig

Jövő hétfőtől március végéig nem közlekedik egy szakaszon a fogaskerekű – közölte a BKV. A hivatalosan 60-as villamosnak hívott fogaskerekű csak a Városmajor és az Adonis utca megálló között fog járni, mert az Adonis utca és a Széchenyi-hegyi végállomás között kicserélik a rossz állapotban levő sínszálakat és fogasléceket.

A hat hétig tartó felújítás idején a Svábhegy és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút megálló között 60-as jelzéssel pótlóbusz közlekedik, de a BKV szerint „a korlátozás ideje alatt a térségben elsősorban a 21-es és 21A autóbusz használata javasolt”.

A munkálatokkal egyidejűleg az Eötvös úti útátjáróban az átjáró átépítése előtt vízvezeték-felújítási munkálatokat is végeznek. Ehhez félpályán lezárják az utat és a Diana utca érintett szakaszát egyirányúsítják a Mártonhegyi út (Eötvös út) felé. A félpályás lezárás idején a csomópontban jelzőlámpával szabályozzák a váltakozó irányú forgalmat.

A 60-as pótlóbusz a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút felé a Svábhegy–Diana utca–Eötvös út–Művész út–Karthauzi utca–Fülemile út–Ordas út–Rege út–Golfpálya út–Széchenyi-hegy, Gyermekvasút útvonalon halad és az alábbi megállókban áll meg:

Svábhegy: a 21-es, a 21A, a 212-es és a 990-es autóbusz megállóhelyén;

Művész út: a Karthauzi utcában a Művész út torkolat után;

Széchenyi-hegy, Gyermekvasút: a Golfpálya úton, a 60-as villamos végállomása mögött.

A 60-as pótlóbusz a Svábhegy felé a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút–Golfpálya út–Agancs út–Eötvös út–Svábhegy útvonalon halad és a Golfpálya úton, a 60-as villamos végállomása mögött; valamint a 21-es, a 21A és a 990-es autóbusz Svábhegy megállójában áll meg.

A pótlóbuszokon mindkét irányban, valamint ebben a hat hétben a 21-es, a 21A és a 212-es autóbuszon is lehet kerékpárt szállítani az Adonis utca és a végállomások között felfelé, de a BKV közölte: a járművezető megtilthatja a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok akadályoztatása esetén. A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ha azonos helyen szállnak fel.

A közleményben azt is írták, hogy aki jeggyel utazik, és a pótlás miatt át kell szállnia, annak átszállás után a már kezelt jegyet a másik végén újra érvényesíteni kell. Megjegyzik azt is: „mivel a pótlásban a pótlóbuszon kívül a 21-es, a 21A és a 212-es autóbusz is részt vesz, ezért a munkák miatt kétszeri átszállás, azaz harmadik felszállás is szükségessé válhat.” Ilyenkor a már kétszer kezelt jegyeket nem kell harmadszor is kezelni.