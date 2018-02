Tarlós nem enged 9 emelet magas teniszstadiont a Margitszigetre

„Kedd este tudtam meg, hogy egy ilyen törvény született, és azonnal beszéltem a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjével, valamint két miniszterrel” – közölte lapunkkal Tarlós István főpolgármester. Egyikükkel, Rogán Antallal abban maradtak, hogy teljes félreértés szülte azt a jogszabályt, amit kedden a parlament elfogadott.

Mint arról beszámoltunk, a „Hungarian Open ATP Word Tour tenisztorna megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésről” szóló törvény szerint 26 méter (kilenc emelet) magasságú stadiont építenének a sziget zöldterületének közepébe, ráadásul kiemelt beruházásként a hatósági engedélyeztetéseket is kikerülnék.

Tarlós közölte: teniszstadion épülhet a szigeten, de nem olyan és nem úgy, mint a törvényben. Hozzátette, hogy megegyeztek a kormány képviselőivel: a törvény ebben a formában nem lesz végrehajtva, sőt a létesítmény terveiről a fővárosi közgyűlésnek is döntenie kell majd.

Az ugyanis a főpolgármester szerint nem lehetséges, hogy a tervezett teniszcentrum esetében mindenféle hatósági engedélyezés figyelmen kívül hagyható, hiszen a Margitsziget árvíz szempontjából is a város egyik legveszélyeztetettebb területe.

A főpolgármesternek egy másik törvénnyel kapcsolatban is fenntartásai vannak: egy új jogszabály a hazai buszgyártás érdekében a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság hatáskörét kiterjesztette az önkormányzatokra, így a fővárosra és a BKV-ra is. Eszerint a tervezett buszbeszerzésekről és az erre felvenni szándékozott hitelekről is tájékoztatást kell adni majd a bizottságnak.

A tervezett teniszcentrum helyszíne

A törvény annak fényében érdekes, hogy a 3-as metró felújításának idejére szánt metrópótló buszok beszerzésén már óriásit birkózott a főváros és a kormány. Az előbbi az olcsóbb és biztos versenyeztetést, az utóbbi a bizonytalan és drágább magyar gyártást részesítette inkább előnyben.

Tarlós lapunknak azt mondta, hogy a magyar buszgyártást a főváros is támogatja, de a kormányzatnak két alapvető kérdésre választ kell adnia: