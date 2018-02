Életveszélyes a II. kerületi kutyafuttató

Két öntudatos kiskutya és jutalomfalatra kenhető gazdájuk példáján keresztül mutatjuk be, hogy miket érdemes szem előtt tartania a városi kutyásoknak. Kutyasétáltatás kisokos póráztól a szerepek tisztázásán át a kakizacsi használatáig.

A fővárosi kutyások szerint nagyon kevés a kutyák futtatására kijelölt terület. A hivatalos futtatók egy része korszerűtlen, egyszerűen egy elkerített terület, kevés zölddel, kevés árnyékkal, kút nélkül. Szerencsére azonban vannak viszont olyan futtatók is, ahol a kutyákra is gondoltak, ügyességi pályát építettek, kutyajátékokat helyeztek ki, vagyis nem csak nagyméretű kutyavécéként működnek, hanem olyan helyként, ahol a gazdák és a kutyák is jól érzik magukat.

Ezét is szomorú látni, ha egy ilyen hely annyira lepusztul, mint az Árpád fejedelem útja melletti futtató.

Ez itt például egykor egy libikóka volt, ami a kutyák egyik kedvenc ügyességi akadálya. A fa is elkorhadt, de nagyobb baj, hogy a fémszerkezet is jól láthatóan meghajlott. Valószínűleg egy leonbergi ugrált rajta, nyakában két újfunlandival egyensúlyozva, de lehet, hogy csak valaki garázdálkodott:

Ez az akadály is ramaty állapotban van, a felfutást könnyítő keresztlécek egy része hiányzik, vagy kilazult, maga a deszka pedig nem csak elkorhadt, de ketté is hasadt:

Valószínűleg nincs ember, aki erre az akadályra felengedné a kutyáját. A felülete csupa szálka, a vízszintes futórésze pedig tulajdonképpen egy hegyes dárdában végződik, ami komoly sérülést is okozhat:

A második kerületi önkormányzat zöldfelületi ügyintézőjétől azt az információt kaptuk, hogy ugyan a terület az ő tulajdonukban van, de két éve árvízvédelmi okokból a Főkert Zrt. gondozza. A Főkert telefonon megerősítette ezt: a terület zöldfelületeit minden héten ellenőrzik, rendszeresen karbantartják, gondozzák, de a kutyafuttatón – lévén nem az ő kezelésükben van – nem végeztek felújítást. A romos állapotokról sem tavaly, sem idén nem kaptak bejelentést. Vagyis valószínűleg az történt, hogy a két felelős között a futtatópad közé esett az Élhető város, kulturált ebtartás program, aminek támogatásával a kutyafuttató épült.

Újra megkerestük hát az önkormányzatot, kinek lenne a feladata a karbantartás. A II. kerület álláspontja szerint a kutyafuttató kezelője a Fővárosi Önkormányzat, fenntartója a Főkert Zrt. Az önkormányzat ugyan nem kapott bejelentést a futtató állapotáról, de jelzésünk után azonnal értesítették a Főkert Zrt-t, hogy a törvény alapján a fenntartásukban lévő területet tegyék rendbe.