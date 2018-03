Elfajult verekedés az éjszakai buszon

Erőszakba, majd rendőrségi eljárásba torkollt több fiatal és a BKK-alvállalkozó biztonsági embereinek éjszakai afférja a 914A járaton. Még Hiszékeny Dezső is belekeveredett a lökdösődésbe, igaz, távollétében és akaratán kívül.

Az esetről egy külső szemtanú meglehetősen zaklatott leveléből értesült lapunk. Lilla, mint írta, megrázó esetet látott csütörtök hajnali 2 óra körül a 914A-s éjszakai buszon, a Lehel utcai megállóban. Munkából ment haza, a buszra a Nyugati előtt szállt fel. A buszon két ellenőr volt.

Mindkettő nagydarab, szubjektíven fenyegető, egyik objektívan teljesen részeg.

– emlékezett vissza.

Felszállt volna olvasónkkal egy időben két, véleménye szerint elég részeg srác is, gyrost ettek. Az ellenőr kérte a jegyüket bérletüket, a srácok nem mutatták meg. Az ellenőr elkezdett velük ordibálni, majd az egyik srác megmutatta, de akkor már késő volt, az ellenőr azt kiabálta, hogy ne ordibálj velem, ez nem egy étkezde, és letaszigálták a fiúkat buszról, tette hozzá Lilla.

Mindez még aránylag normális ügymenetnek számított volna egy éjszakai buszon, de erre egyes – szintén ittas utastársak – úgy reagáltak, hogy elkezdtek tapsolni. Ekkor történt a baj. Hátul három tizenéves srác utazott (skinny jeans, felnyalt haj, pufidzseki, egyik kezében egy sör) és az egyikük előreszólt a többi utasnak: legalább ne tapsoljál – írta Lilla. Innentől besűrűsödtek az események, ezért idézzük olvasónk levelét:

Mire az öreg – részeg – ellenőr hátrarontott, hogy "mit dumálsz nekem". A busz továbbindult, mire a Lehel térhez értünk, az öreg ellenőr azt mondta a másiknak, hogy gyere, itt van még egy, akit le kell dobni. És hátramentek, ahonnan a srácok nem akartak leszállni. Nem világos teljesen, mi történt, mert elöl álltam, csak azt láttam, hogy két sokkal nagyobb és erősebb férfi vegzál három gyereket, és letaszigálják őket a buszról, majd a fiatalabbik elkezdi kergetni az egyik srácot, aki fut előle. A srác egy pontnál megáll, néz a buszra, az ellenőr rárontana, másik haverja próbálja megakadályozni. Ekkor megérkezik a rendőrkocsi – megnyugszom, végre lefogják az agresszív ellenőrt. Mire az egyik rendőr leteperi a fiatal srácot, fellöki őt iszonyat durván egy elcseszett Hiszékeny Dezső választási plakátra, majd a rendőrautóra. Ekkor már néhány ember próbálja elmagyarázni a rendőrnek, hogy az ellenőr az agresszív, de az meg se hallja. A harmadik srác is magyaráz a másik rendőrnőnek hogy mi a fene történik, és idióta módon (mivel egy részeg tinédzser, aki kb 40 kiló fenyegetés amúgy) menne oda segíteni a társának a rendőrnő tiltása ellenére. Mire a rendőrök lelökik a földre, és nagyon alaposan megrugdossák. és nem hagyják felkelni. Hallod, ahogy csontot ér a rúgás. Brutális az egész. Egyszerűen érzed, hogy rossz. Minket áttereltek egy másik buszra, minden ember, aki erről beszélt, a srácoknak adott igazat.

Eddig a levél, aminek íróját érezhetően sokkolták az események. Természetesen megkerestük a BKK-t is, tolmácsolja, hogy látta a másik oldal az eseményeket.

A BKK válasza szerint az esetről a biztonsági szolgálatot teljesítő alvállalkozó vezetői jegyzőkönyvet vettek fel. Az abban szereplő adatok szerint a 914A éjszakai buszon dolgozó két biztonsági őrt két utas megtámadta, mert nem engedték őket kibontott sörrel felszállni a buszra.

Az őrök jelentése szerint először a két fiatal egyike támadott rájuk.

Ez a leírás nem nagyon fedi az olvasónk által leírtakat, de nem is várható, hogy az ügy ellenőr-szereplői bemártsák magukat.

Írtunk a rendőrségnek is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta, hogy a rendőrök saját észlelésük alapján kezdték meg az intézkedést. A rendfenntartók valamennyi személlyel szemben intézkedtek, az ellenőröknél elektromos alkoholszondát alkalmaztak. A BRFK arról is tájékoztattak minket, hogy az utasoktól és az ellenőröktől is vettek fel tanúvallomást.

Nyomozás, vizsgálat indult

Továbbá elmondták, hogy a parancsnoki kivizsgálás, amit a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés miatt rendeltek el, nem állapított meg szakszerűtlen, törvénytelen, vagy aránytalan intézkedést.

Az olvasói levelet, amit eljuttattunk rendőrséghez, a Központi Nyomozó Főügyészséghez továbbították, akik nyomoznak az ügyben. A BRFK VI. kerületi Rendőrfőkapitányság hivatalból indított eljárást garázdaság megalapozott gyanúja miatt. A nyomozás részét képezi a Lehel tér környékén található térfigyelő kamerák felvételeinek a beszerzése és elemzése, amely jelenleg folyamatban van.

Hogy lehetne az ilyen eseteket elkerülni?

A BKK-t arról is megkérdeztük, mit tesznek, hogy a hasonló esetek elkerülhetők legyenek. Mint írták, a biztonsági személyzettel szemben elvárásokat a BKK PFM-DDTR csoporttal kötött szerződése tartalmazza. Eszerint a vállalkozó és a teljesítésben résztvevő munkavállalók kötelesek határozott, jogszerű, udvarias, kulturált, a szolgáltatói attitűdnek megfelelő viselkedést tanúsítania az utasokkal szemben.

Az ellenőrök és a biztonsági őrök nem fogyaszthatnak alkoholt vagy egyéb bódító-, kábítószert sem munka előtt, sem alatt. Annak a munkavállalónak, akiről egy ellenőrzés során kiderül, hogy mégis így tett, azonnal megszüntetik a munkaviszonyát. A biztonsági őrök munkáltatója rendszeresen ellenőrzi az őrök munkavégzését.

Az üzletszabályzat szerint minden jegyellenőrzésre jogosult személy kizárhatja az utazásból azt, aki ittas vagy bódult állapotban kíván felszállni, vagy szállt fel valamely közösségi közlekedési eszközre, ahogyan azt is, aki botrányosan viselkedik, magatartásával, tevékenységével vagy más módon zavarja a többi utast.