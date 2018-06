Vágják a fákat a Normafán

A Normafánál az Eötvös út 48. számnál nagy területen vágtak ki fákat, vette észre a Hvg.hu a Normafa – természetesen nevű Facebook-csoport posztját. Ide tervezik a Normafa kapuja nevű fogadóközpontot.

Mint mi is megírtuk, az Eötvös út 48. szám alatti szecessziós villaépületet felújítják, és ebből lesz a Normafa Park és a fogaskerekű felső fogadóközpontja. Mellé pedig egy új, tájba illő kiszolgálóépületet is kialakítanak, ahol lesz kávézó, melegkonyhás étterem, információs és tájékoztatópont, csomagmegőrző, öltöző, sportszerkölcsönző, és egy, a környék múltját és természeti értékeit bemutató interaktív kiállítótér. Ráadásul a tetején lenne egy egész évben használható, műanyag borítású tanulósípálya is.