Visszalépett az egyik független jelölt Józsefvárosban

Visszalépett a vasárnapi józsefvárosi időközi polgármester-választáson induló egyik független jelölt, Pintér Attila, írja az MTI a Választási Iroda honlapjára hivatkozva.

Pintér Attila jelenleg is kerületi önkormányzati képviselő, korábban a Jobbikkal nyert listás önkormányzati mandátumot, de májusban kilépett a pártból.

Az eddigi polgármester, Kocsis Máté parlamenti mandátumot szerzett, és a két posztot nem viheti egyszerre a törvény szerint. Az időközi polgármester-választáson így most hárman indulnak: a teljes baloldali ellenzék (LMP, Momentum, Párbeszéd, MSZP, DK, Liberálisok, Szolidaritás) és a helyi civilek által támogatott, de hivatalosan független Győri Péter küzd meg Sára Botonddal, az önkormányzat fideszes alpolgármesterével. A Jobbiknak anyagi gondjaik vannak, így nem indulnak a választáson, sőt, nem is foglalkoznak vele a nyilvánosságban. Kettejükön kívül indul még egy munkáspárti jelölt is, Fehérvári Zsolt István.



Az új polgármester csak egy rövid ideig, a 2019-es őszi önkormányzati választásig tölti be a tisztséget, a választás egyfordulós, érvényességi küszöb nincsen.