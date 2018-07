Szétzilálta a MÁV-ot a Déliben kisiklott vonat

Update: Megszűntek a korlátozások a Déli pályaudvaron, de a menetrend szerinti közlekedés csak fokozatosan, a késő esti órákra áll helyre, a távolsági és elővárosi járatok 19 órától ismét a teljes útvonalukon közlekednek - közölte a Mávinform szerda este az MTI-vel.

Ahogy korábban írtuk, kedd reggel óta akadozik a forgalom a Déli pályaudvaron, mert tolatás közben kisiklott egy motorvonat, és megdöntötte a felsővezeték-tartó oszlopot, ezért a vizsgálat idején Kelenföldről indultak a vonatok, később már csak néhány vonalon nem indultak járatok.

A MÁV az Indexnek erről azt írta, a vonat kisiklása miatt a vágány és három váltó is megrongálódott. Délután átállás közben egy másik motorvonat áramszedője letört, és további felsővezetéki szakasz rongálódott meg. Ezért feszültségmentesíteni kellett az egész pályaudvar felsővezetékhálózát, és se ki, se be nem mehetett vonat.

A kisiklott motorvonatot csak egy speciális, száz tonna teherbírású vasúti daruval lehetett visszaemelni, amit szolnokról kellett felhozni budapestre. Röviddel 22 óra után sikerült visszaemelni a motorvonatot.

És csak ezután tudtak nekiállni a szakemberek a vágány és a váltók javításának, a felsővezetéket tartó oszlop és az egész vezetékrendszer szerelésének.

A bonyolult helyzet végül akkora fennakadást okozott, hogy még szerda délután is kétórás késésekkel és kisebb eligazodási káosszal kellett annak számolnia, aki a Déliből akart bárhova eljutni.

Egy olvasónk szerda délelőtt például ezt írta:

Ma reggel Érdről 10 perces késéssel indult a vonat, viszont Kelenföld előtt forgalmi okokra hivatkozva 40 percet álltunk és néztük a felhős eget meg a síneket. Mert leszállni, ugye, nem lehet. Mi a dolog szépsége? Hogy a vonaton olyanok utaztak, akik láthatóan a reptérre tartottak. Akiknek munkaidejük volt, és kötött programjuk. Fél éves gyerek, akinek nem lehet elmondani, hogy most a MÁV munkatársai épp szerencsétlenkednek, bocs. Hogyan kárpótolja ezeket az embereket a MÁV? A kiesett munkaidőt megfizeti? A lekésett repjegyet újra megveszi? A gyermeket lenyugtatja, ha sír? Nem 5-10 percről beszélünk, amit mindenképp belekalkulál az ember már zsigerből, hanem óráról. Az 5-10 perces késést amúgy is hozza a MÁV, nem kell hozzá semmilyen rendkívüli esemény.

Több járatot ugyanis átirányítottak Kelenföldre, és aki nem bejáratott mávozó, és/vagy valamiért nem ment fel a MÁV-csoport honlapjára, hogy tájékozódjon a késésekről és az átirányításról, azt a Déli pályaudvaron bizony meglepetésként érhette, hogy meglehet, a vágyott vonat pontosan indul, csak éppen Kelenföldről. Így járt kollégánk is, aki reggel akart Tatára menni, és az Elvirán keresztül már kedd este megvette a jegyét.

Este vettem jegyet online Tatára, 0 értesítés jött, de Elvira főoldalon, sehol, semmi nem volt erről. Tíz perccel indulás előtt értem ki a Délibe, ahol simán bemondták, hogy bocs, rendes időben indul a vonat, csak Kelenföldről. Röhögve ajánlották a mávos arcok a 139-es buszt (Sasadiról keresztbe kell kolbászolni mindenen a pályaudvarhoz, ez önmagában 10 perc buszozás nélkül), hogy az a leggyorsabb... Kelenföldön a full káoszban meglett a vonat, legalább nem ment el. 35 perc késéssel indult.

Olvasónk is a tájékoztatás hiányára panaszkodott üzenetében.

Aki naivan úgy gondolta, hogy a Déliből szeretne utazni, kiírás nem segítette őket, de fel-alá járkáló emberek voltak, akik "139-es busz" kiáltozással hívták fel kulturáltan az utazóközönség figyelmét a lehetőségekre.

Versenyfutás az idővel

Szerda kora délután ezért megnéztük mi is, mi a helyzet a Déli pályaudvaron, mivel szembesülnek azok, akik minden előzetes információ nélkül jóhiszeműen kisétálnak az állomásra. Minden olyan volt, mint egy átlagos napon a MÁV-nál: az egyik vonat tíz percet, egy másik húszat késett, de olyan is volt, ami két órás lemaradással éppen akkor indult el.

Az viszont pozitív volt, hogy – kollégánk és olvasónk korábbi beszámolóival szemben – a menetrend-táblákra ki volt írva, és a hangosbemondó is újra meg újra bemondta, hogy mik azok a járatok, amikre Kelenföldön kell felszállni, de a sárgamellényes, fiatal segítőkhöz is oda lehetett menni informálódni. Egyikük azt mondta, a vonatok Kelenföldről nem ugyanakkor indulnak el, mintha a Déliből mennének, hanem menetrend szerint.

Az utasoknak tehát 7 percük van, hogy átérjenek egyik állomásról a másikra.

Egy utas Dombóvárra akart menni, és nem értette, a Keleti pályaudvarról őt miért a Délibe irányították, miért nem szólt neki senki, hogy innen nem jut haza. Egy másik hallott arról, hogy elszakadt egy felsővezeték, de azért nem nézett rá a MÁV-weboldalra, mert azt gondolta, "egy vezetéket csak megjavítanak pár óra alatt".

A mellényes utasforgalmi-kisegítők végig türelmesek voltak mindenkivel, mert persze voltak olyan utasok is, akik kicsit türelmetlenebbül és erélyesebben szóltak hozzájuk. Olyan tippet adtak nekik (ahogy kollégánknak is szerda reggel), hogy menjenek a 139-es busszal (amihez át kell vágni az aluljárón), vagy vonatozzanak át Kelenföldre egy épp induló vonattal, amin ilyenkor hely- és pótjegy nélkül is lehet utazni.

Olvasónk információi alapján megkérdeztük arról is a MÁV-ot, hogy miért nem lehetett a Déliben tájékozódni, csak ha éppen valaki elüvöltötte magát, hogy "139-es", vagy ők esetleg milyen módokon próbálták az utasok tudtára adni, hogy nem a pályaudvarról indul minden járat. Azt válaszolták, hogy az összesítő nagytáblán végig ki volt írva a figyelmeztetés, és a weboldal is mindig frissítve volt.

Valószínűleg a felsővezeték-szakadás miatt volt az is, hogy a vágányok előtti elektromos táblák kicsit megvadultak, mert néha nem tudta eldönteni, hova indul a vonat, de ez már tényleg csak apróság.

Arra, hogy mikor áll vissza a pályaudvar eredeti állapota, azt írták, a felsővezeték-javítást várhatóan szerda kora délutánra fejezik be, de még kora este is kell késésekre és hosszabb menetidőkre számítani.

Addig is ezen a weboldalon tud tájékozódni arról, melyik járat melyik állomásról indul.