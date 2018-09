Hogy kerül a fa a járda közepére?

Vannak annyira kerek történetek, amihez az újságíró már nem nagyon tehet hozzá, csak háttérbe vonul, és hagyja beszélni az érintetteket. Ilyen a Pillangó parki járdafák esete is.

Helyi olvasónk szemszögéből a történet:

Az önkormányzatnál így látták az esetet:

A sétány tervezett nyomvonalát lakossági igények szerint, sokkörös lakossági egyeztetés alapján módosítottuk. A kérés az volt, hogy fát kizárólag akkor vágjunk ki, ha az növény-egészségügyi ok miatt indokolt. Ezt maximálisan figyelembe vettük, és úgy korrigáltuk az eredeti, közösségi tervezés során kialakított tervet, hogy a nyomvonal a lehető legkevesebb fát érintse. Ez a módosított útvonal is a lakók által már kitaposott utakon fut, amit eddig is fák kereszteztek. Mivel a park 1221 fája közül nem lehetett mindet kikerülni a sétánnyal, kizárólag úgy tudtunk eleget tenni a lakosság kérésének, ha megtartjuk a nyomvonalra eső néhány fát is, a fák tövében pedig térkő burkolat helyett vízáteresztő (Terraway) burkolatot használunk. A burkolat szélessége a fatörzsek mellett a biztonságos közlekedéshez szükséges szabványt követi.