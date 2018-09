Újra előkerült a Nyugatit és a Délit összekötő alagút ötlete

Javasolja a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára, Fürjes Balázs, hogy vizsgálják meg a lehetőségét annak, épülhetne-e egy alagút a Déli és a Nyugati pályaudvar között, írja az MTI.

Fürjes a javaslatáról a Buda fókuszában a Déli pályaudvar című fórumon beszélt, és szerinte a beruházásra uniós források is szerezhetők lennének. Beszélt arról is, hogy 1937-ben már született egy terv a két pályaudvar közötti alagútra, és ismét elő lehetne venni ezt az elképzelést, mert úgy véli, hogy ez ma is aktuális.

Így a Déli a földfelszínen gyakorlatilag megszűnne, és a fenti területet fejlesztésekre használhatnák, valamint a Nyugatinál is nagy terület szabadulna fel, mivel a vasúti forgalom ott is bemenne a föld alá.

A projekt Fürjes szerint megoldaná a budapesti átjárhatóságot az elővárosi és távolsági közlekedésben, és a vasúti teherszállítás terén is.

Azt is elmondta, hogy az ügyben nincs még döntés, előbb meg kellene vizsgálni az alagút megépítésének lehetőségét, el kellene végezni a szükséges vizsgálatokat, és megvalósítási tanulmányokra lenne szükség.