9 millió forintot hagytak a BKV-n tavaly

A Buwi nevű júzer nem volt szégyellős: fényképet is mutatott a kelta tőrről, a soproni lelőhelyet belinkelte. A lelet több százezer forintot érhet, a múzeum megerősítette, hogy teljesen illegális, ami történt. Mi pedig lenyomoztuk, ki Buwi.

Összesen több mint 15 ezer holmit hagytak fent a BKV járatain az utasok 2018-ban, hangzott el az RTL Híradójában. A riport szerint az elhagyott dolgokat a BKV munkatársai egy raktárban őrzik. A riportban elhangzott, hogy van ott mankó, babakocsi, kistévé, porral oltó, gördeszka, plüss, könyv.

A leggyakrabban esernyőt, sapkát, sálat és kesztyűt hagynak fent az utasok, de Nagy Ferenc járművezető talált már postagalambot és WC-ülőkét is.

Ezek szerint naponta 40-nél több ilyen holmi kerül a raktárba, ezeket regisztrálják, felcímkézik. A tárgyakat három hónapig tartják meg, utána eladják. Ha valaki egy éven belül jelentkezik érte, a pénzt megkapja, utána viszont a cég befizeti a pénzt az államkincstárba.

A riportban az is elhangzott, hogy pénzt is gyakran hagytak fent az utasok, tavaly összesen 9 millió forintot, amiből hatmilliót vissza is adtak gazdájuknak, a fennmaradó hárommillióért nem jelentkeztek.