Háborognak az autósok, mert kizárták őket a vasútállomás parkolójából

A Rákospalota-Újpest vasútállomást sokáig jól lehetett használni arra, hogy a gépkocsit letéve a parkolóba, onnan menjenek be a Nyugatiba a környékbeliek, rengetegen éltek is vele, minden egyes nap. Különösen Újpest/Káposztásmegyer vonzáskörzetből naponta több százan jutottak így be a belvárosba kocsi helyett, reggelente fullon van minden vonat, jelezte olvasónk.

Erre tegnap kitesznek egy táblát, hogy lezárják a területet MÁV részére, pedig ott aztán semmiféle MÁV-tevékenységet nem folytatnak, mi 5 éve lakunk itt, már láttam volna. Szóval ahelyett hogy bővítenék, kulturáltabbá tennék, lezárják.

– írta felháborodva.

Igaz, hogy a parkoló jelentős része egy gondozatlan, hepehupás térrész, de jobb híján mégis rengetegen parkolnak ott. Itt a megállója a 12/14-es villamosnak is, tehát metrópótlás is történik, tette hozzá olvasónk.

Megkerestük a MÁV-ot az ügyben, ahol közölték, hogy egy pályakarbantartás miatt zárták le a parkolót, ám átgondolták a helyzetet, és hétfőn eltávolítják a behajtást tiltó táblákat a területről. Így átmenetileg továbbra is lehet parkolni a területen.

Rákospalota-Újpest állomáson nyár elején lebontják a raktárépületet és felújítják a vágányhálózatot, ezért a kivitelező kérésére a bontás során keletkező, illetve a beépítendő anyagok deponálása, tárolása és a munkagépek szabad mozgása, valamint az esetleges káresemények elkerülése érdekében ismét lezárják a parkolót. A következő lezárás előtt időben tájékoztatja a MÁV az ott parkolókat a várható változásról.

(A felújítási munkák során három vágányt átépítenek, kettőt pedig megerősítenek, illetve számos váltót kicserélnek, felújítanak. Így megszűnik az itt áthaladó vonatok sebességkorlátozása, nő a menetrendi pontosság, tájékoztatott a MÁV.)