Gellérthegy, ahol szitokszó lett a Waze

Gellérthegy, Kelenhegyi út, hétfőn 17.30 körül. Az este már leereszkedett, a csendes utcában pár közvilágítási lámpa veszi fel a harcot a sötétséggel. A kanyarban állok, kezemben a felvételre kész mobiltelefon. A hegy túloldalán, a forgalmas Hegyalja úton ekkor kezd elviselhetetlen lenni a torlódás. Halk kattanás a virtuális térben (legalábbis valahogy így képzelem el), és mobilapplikációk ezrein vált az ajánlott útvonalterv a zsúfolt Hegyalja út/Erzsébet híd útirányról a Kelenhegyi út/Szabadság híd alternatív útirányra. A nyugodt utcában szép lassan, de észrevehetően élénkülni kezd a forgalom.

Ahogy a helyiek mondják, most januárban már nem olyan vészes a helyzet, de tavaly év végén, október-november-decemberben meg lehetett őrülni. Ennek eredményeképpen levélben fordultak a főpolgármesterhez. Mint beadványukban írják, az új mobilos applikációk olyan mértékben terelik át a főutak átmenő forgalmát, különösen a Kelenhegyi útnak a Somlói út és a Mányoki út közötti szakaszára, hogy minden nap dugó lesz, különösen a reggel és délutáni csúcsforgalmi időszakokban. Érdemes megnézni ezt a videót:

A beadvány szerint a Gellérthegy, ideértve a panaszolt útszakaszt, lényegében egy keskeny utcás, zöldövezeti-lakóövezeti környék, kisgyerekes családok, nyugdíjasok és dolgozó emberek otthona. Kedvelt kirándulócélpont, az ősfás csendes utcákon biciklisták, futók, babakocsis családok, emberi meghajtással közlekedő járművek és turisták fértek el eddig békességben egymás mellett. Mostanra ez a helyzet megváltozott, a közösségi navigációs alkalmazások használói által előidézett rendkívüli gépjárműforgalom a pesti belvároséval vetekszik, a sportolók és sétálók jóformán eltűntek, a kerékpárosok pedig életveszélyes küzdelmet folytatnak az autósokkal.

A helyiek aláírásgyűjtés mellé csatolt élményei:

„ A múltkor lemértem, 5 percig nem tudtam átmenni a másik oldalra, mert nem engedtek át.” (12 éves gyermek, a járda nélküli oldalon lakik.)

„Csúcsidőben a biciklimet a Gellért-térről csak a járdán tudom tolni, mert újabban veszélyes a forgalom.”

„Babakocsival nehéz átmenni az úttesten.”

„A 27-es busz dugóban áll a Somlói úton, mert a Kelenhegyi út áll a Gellért-térig.”

„Hangosak és büdösek a kisteherautók, nem lehet szellőztetni. Körúti levegő van.”

Autóval hazamenni lehetetlen

A keskeny utcákon a kétirányú forgalom eleve nehézkes az ezeket az adottságokat nem ismerő átmenőknek, az éles kanyarok szűkek és nem beláthatók, a nagy testű járművek (és esetenként a turistabuszok) a kanyarokban a sávot tartani nem tudják, ráadásul a szembe jövő forgalom miatt el sem férnek. Emellett a hegy alján a forgalmat a főútvonalakra ráengedő lámpák csekély forgalomra vannak méretezve, így olyan, tömött sorokban álló dugók alakulnak ki, amelyek lehetetlenné teszik mind a Gellért fürdő oldalában a kétirányú közlekedést, mind az itt lakók be- és kihajtását a saját ingatlanukról: a parkolási kísérleteket rendszerint a környéken nem megszokott, eltúlzott agresszió kíséri.

Fotó: waze

A beadvány szerint a rendkívüli forgalom az utcában lakó családokat és különösen a gyermekeket nagy mértékben veszélyezteti, pláne hogy a járda nélküli házak kapuján egyből a forgalmas útra kell kilépniük, ahol zebra nincs, és gyakran percekig kell várniuk arra, hogy a folyamatos és a gyalogosokkal szemben a KRESZ szerint elsőbbséget élvező autókonvojok között az utca túloldalára átjussanak és a járdát elérjék.

A tarthatatlanná vált helyzet minden nap súlyos balesettel fenyeget, ezért a lakók a „Mindkét irányból behajtani tilos, Kivéve célforgalom” jelzőtábla kihelyezését követelik az önkormányzattól.

A Waze nemet mondott a fővárosnak

Mit tud tenni ilyenkor az önkormányzat? Megkerestük a fővárosi tulajdonú Budapest Közutat, ahol elmondták: kedvezőtlennek tartják, hogy az online útvonaltervezők egyes utcák adottságainak figyelmen kívül hagyásával lakóutcákon jelentős átmenő forgalmat indukálnak. A cég már felvette a kapcsolatot a Waze üzemeltetőivel, de a Waze nem lát lehetőséget „közútkezelői kérésre történő virtuális tilalmak” elrendelésére.

A Budapest Közút szerint nem jó a lakók által követelt megoldás, hogy „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom” jelzőtáblákkal szórják meg az utcát. Ez esetben ugyanis a forgalom az alternatívát jelentő, de még a Kelenhegyi útnál is kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező Minerva utcát terhelné, vagy ha ott is bevezetnék, akkor a Gellérthegy más utcáiban lakók kényszerülnének jelentős többletutak megtételére.

Ezért a forgalomcsökkentést egy nagyobb területre vonatkozó – a már jelenleg meglévő 30 km/órás csökkentett sebességű zóna helyetti – Lakó-pihenő övezet bevezetésével érné el a Budapest Közút. Így az érintett utcákon átmenő forgalom nem közlekedhetne, a járműveknek pedig 20 km/órás sebességkorlátozást kellene betartaniuk. Sőt, fekvőrendőröket is elhelyeznének az utcában. Ezek kiépítéséről azonban már a kerületi önkormányzatnak kell döntenie, ahol egyébként már dolgoznak forgalmi rend módosítás tervein.

Ha ez megtörténik, a Waze útvonalkereső alkalmazás adatbázisában is megjelenik majd az áthajtás tilalma, így a jövőben az átmenő forgalomnak nem fogja majd az útvonalkereső algoritmus felajánlani ezt az útvonalat, legalábbis erre számítanak a Budapest Közútnál.

Megpróbáltuk utolérni a Google vagy a Waze szakembereit is (lényegében ugyanaz a cég), de nem sikerült senkit sem elérnünk.

Vitézy: Az egyirányúsítás lehet a megoldás

Vitézy Dávid, a BKK volt vezérigazgatója szerint Budapesten az ilyen helyzetekre az a megoldás, hogy az átmenő forgalom által terhelt, de arra alkalmatlan lakóutcákban megváltoztatják a forgalmi rendet. Általában található olyan forgalmi rend, hogy egy keskeny utcákkal behálózott lakónegyedben ne érje meg autóval áthajtani és azt a főútvonal alternatívájaként használni. Budapesten ez elsősorban az egyirányú utcák rendszerének olyan kialakításával érhető el, ami minden utca elérhetőségét biztosítja a lakóknak, de az áthajtani akaró autósoknak megszünteti a környék vonzerejét és a Waze-t leszoktatja a környékről.

Budapesten is történtek már ilyen, ha nem is közvetlenül a Waze-hez kötött, de mégiscsak ezen jelenség által okozott átalakítások. Egyirányúsításokkal szorult ki az átmenő forgalom a Kis-Gellérthegyről például, ami a Hegyalja út alternatívája volt, vagy a józsefvárosi Palotanegyedből, amit a forgalomcsillapított belvárosi utcák helyett találtak meg az autósok az Erzsébet híd elérésére az Üllői út vagy a Baross utca felől.

Vitézy szerint ahogy terjed a Waze, a probléma egyre több helyen lesz égető, de Budapest az amerikai városokhoz képest még gyerekcipőben jár a probléma közüggyé válásában. Mint hozzáteszi, nemcsak a csendes külvárosi lakóutcákban kellenek ilyen intézkedések, hanem a belvárosban is. A Király utcában például állandóan összefüggő a kocsisor, amit a Waze és a rutin terel oda a még nagyobb Andrássy úti dugó helyett. Ez nonszensz egy szűk belvárosi utcában, ami tele van gyalogossal, étteremmel, üzlettel, turistával.

A BKK 2014-ben tervet készített arra, hogy a Király utca középső szakaszán megfordítsák az egyirányúságot, így a Király utca elvesztené átmenő jellegét és egy csendes, kizárólag célforgalmat kiszolgáló utca lenne, idézte fel Vitézy. A Kazinczy utcai tarthatatlan helyzetre is úgy válaszolt nemrég Erzsébetváros, hogy megfordította egy szakaszon az egyirányúságot, így legalább a bulinegyed közepén átmenő forgalom nem használja azt az utcát, aminek már rég sétálóutcának kéne lennie.

USA: a teljes lezárástól az együttműködésig

Amerikában már régebben ismert a jelenség. A nyugodt New Jersey-i város, Leonia életét 2017-ben kavarta fel az, hogy a Waze, a Google Maps és az Apple Maps ráirányította a forgalmat az utcáira. A válasz radikális volt: Leonia 60 utcáját lezárta az átkelő forgalom elől.

A kaliforniai Fremontban is korlátozásokat vezettek be az ingázási órákra a leggyakrabban használt lakossági útvonalakon. A város a Waze-zel is összekapcsolódott a Connected Citizens Programon keresztül, hogy megosszák az adatokat és információkat, amiket az alkalmazás figyelembe is vesz.

Seattle-ben közlekedési mérnökök alakították át az érintett utcákat, hogy csökkentsék a forgalmat és a haladási sebességet. Körforgalmakat építettek, és megengedték, hogy az utcai oldal mindkét oldalán parkolhassanak az autók, mert így a forgalom által használható hely szélessége 36 méterről 12 méterre csökkent.

Vannak jó példák is: Boston például Waze forgalmi adatait használja a belvárosi kikötőterületen, a közlekedési lámpák ciklusidejében. A lépés 18 százalékkal csökkentette a torlódást.

(Borítókép: A Gellérthegy látképe a Szabadság-szoborral és a Citadellával. Fotó: Nagy Zoltán / MTI)