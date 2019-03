Aknavető gránátokat találtak a Városligetben

Több második világháborús aknavető gránátot találtak a budapesti Városligetben földmunkák során szerdán.

Kétszáz méteres körzetben emiatt lezárták az Olof Palme sétány egy szakaszát a gyalogos és a kerékpáros forgalom elől - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel. Még nem azonosították a gránátok típusát, és kutatnak további eszközök után is.

A környéken több helyen is folyik felújítás, illetve építkezés: az Olof Palme háznál és a játszótéren is, de a leendő Néprajzi Múzeum is a közelben van. Egyelőre várjuk a Városliget Zrt. válaszát, hogy pontosan melyik résznél találták a gránátokat a sétánynál, illetve, hogy ez melyik projektet érinti.

Frissítés 14:45-kor: Az Olof Palme sétány egy szakaszán, valamint az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia út kereszteződésénél több mint 50 robbanótestet és lőszert találtak a tűzszerészek. A robbanótesteket már elszállították, a lezárást feloldották.