A gyalogosoké lesz a Szabadság híd a júliusi hétvégéken

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes sajtótájékoztatón bejelentette, hogy idén négy hétvégén átadják a gyalogosoknak a Szabadság hidat. Mind a négy hétvége júliusban lesz.

A főpolgármester-helyettes hozzátette, hogy ezeken a napokon közterületté válik az úttest is. Kérik a budapestieket, igyekezzenek nem szemetelni, bár extra hulladékgyűjtőket is elhelyeznek a hídon. Tilos lesz továbbra is felmászni a híd pilléreire, ezért rácsokat tesznek ki. Végül kérik a kerékpárosokat, inkább szálljanak le, és tolják át a biciklit ezeken a napokon.

Cikkünk első változatában véletlenül Lánchidat írtunk, a hibáért elnézést kérünk.