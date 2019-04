Zuglói parkolás: se vizsgálóbizottság, se döntés

Abban nagy volt az egyetértés a képviselők között, hogy a SIS Parking Kft. nagyon drágán üzemeltet, és ezzel a szerződéssel Zugló nem járt jól. Abban is egyetértés van, hogy vizsgálóbizottságot kell felállítani, ami visszanézi az elmúlt 2-3 évet, és megvizsgálja, hol lett elrontva a dolog. Ezért négy javaslat is a testület elé került, ám mivel minden javaslattevő a neki tetsző szakértőkkel töltötte volna a bizottságot, ezért végül a képviselők keresztbe szavaztak, és végül nem lett egy bizottság sem.

Karácsony Gergely javaslata sem járt jobban. Az előterjesztés arról szólt, hogy az önkormányzat saját cége, a Zuglói Közbinztonság Kft. (ZKNP) parkolás-üzemeltetést (ami lényegében az ellenőrzést takarja), vegye át a drágán dolgozó SIS Parking Kft.-től, azaz készítse elő a két hónap múlva esedékes átvételt.

A javaslatot a fideszes és független képviselők leszavazták. Érveik szerint erről nem is kell dönteni, hiszen egyfelől a ZKNP már kapott felhatalmazást az önkormányzattól a parkolás-üzemeltetésre, másfelől a SIS-szerződés két hónap múlva amúgy is lejár, ráadásul egy árva kalkulációt sem találtak a polgármester javaslatában arra, hogy a ZKNP mennyiért tudná elvégezni a feladatot (persze elismerték, hogy valószínűleg olcsóbban). Az is elhangzott, hogy a polgármesternek az a dolga, hogy a váltást előkészítse, ezt nem kell jóváhagyatnia a testülettel. Karácsony a szavazás után kijelentette, hogy így is fog tenni, folytatja az előkészítést, azonban több olyan elem is van (pl parkolási őrök felvétele), aminek költségvonzata lesz, és ehhez jó lett volna egy önkormányzati iránymutató döntés.

Egy módosító indítvány ment át összesen parkolási ügyben, ami a parkolóautomata-üzemeltető (tehát nem az ellenőrzés, hanem a műszaki üzemeltetés) C-Ware Kft. szerződés-módosításához kapcsolódik. Az önkormányzat bővítené a fizetős rendszert új területekkel, ehhez 76 új automata kell. Ezeket a már 204 automatát üzemeltető C-Ware szállítaná, de az eddiginél 40%-kal olcsóbban üzemeltetve őket. Várnai László képviselő azt javasolta, hogy akkor ne csak a 76 új automatát, hanem a 204 régit is ilyen áron működtesse a cég - ez mindenkinek tetszett.

Az átlátszó.hu szerint a C-Ware Kft-nek is vannak olyan gyökerei, ami gyanús cégekhez köti őket, de az ő eredeti szerződésük 5 évre szól, így annak felbontása majd csak három év múlva kerülhet szóba.