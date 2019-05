Ismét csúszhat a Lánchíd felújítása

Megjelent a Magyar Közlönyben a Lánchíd felújításáról szóló kormányhatározat, ami módosította a kormány korábbi döntését: 7 milliárd forint helyett csak 6 milliárdot biztosít a beruházásra. Egyúttal eldőlt az is, hogy nem szélesítik meg a járdákat, áll a fővárosi önkormányzat és a kormány közös közleményében.

A közleményből nem derül ki, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy tartalmilag teljesen át kell dolgozni a felújításra vonatkozó közbeszerzési kiírást, aminek az eredeti tervekkel most május 17-én lett volna az ajánlattételi határideje. Mivel az átdolgozás után újabb egy-másfél hónapos időt kell adni az ajánlatok megtételére, így győztes kihirdetése körülbelül két hónapot csúszik az eredeti tervekhez képest.

Információink szerint ennek ellenére esély van arra, hogy a kisebb munkákat idén ősz vége előtt elkezdjék, de a forgalomkorlátozással járó nagyobb munkák csak jövőre kezdődhetnek meg.

A lánchídi járdák szélesítéséről, annak statikai és műemlékvédelmi következményeiről régóta folyik a vita. A szélesítésre elsősorban azért lenne szükség, hogy a kerékpárosforgalom elférjen, jelenleg ugyanis a szűk úttesten nagyon veszélyes (bár nem tilos) kerékpározni, a szűk járdán pedig szintén nem férnek el a gyalogosok és a kerékpárosok.

A főváros szerint a végső döntés, miszerint nem lesz járdaszélesítés, a Műszaki Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálati eredményeinek alapján, valamint "városképi és finanszírozási okokból" született meg. Szakértők szerint, bár ezt most a főváros nem hangoztatja, 5-10 éven belül nagyon valószínű, hogy megváltozik a Lánchíd közlekedési funkciója is, és valamilyen csillapított forgalmi rendet vezetnek majd be.

A mostani kormányhatározat arról is szól, hogy beemelik a beruházásba a Lánchídhoz kapcsolódó közterek - a Clark Ádám tér és a Széchenyi tér , valamint a József Attila utca - felújítását is. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint a hídfelújításból levett egymilliárd forintot erre a célra adják át a fővárosnak.