Úgy visszavágott faügyben az önkormányzat, csak röpköd a forgács

Beolvastak a lakók a polgármesternek, mert kivágták a fáikat, írtuk múlt héten, a 444.hu cikke nyomán. A Nádasdy és a Bárd utca lakói ugyanis április 8-án arra ébredtek, hogy a szomszédos telken építkező vállalkozó 14, 30-70 éves fát vágott ki a jegyző engedélyével. A lakók amiatt háborodtak fel, hogy a környékükről egy csapásra eltűntek az árnyas fák, a madárcsicsergés, a hangulat és az egészséges környezet, de erről őket senki nem kérdezte meg.

Megkerestük az önkormányzatot is az ügyben, most érkezett meg a válasz, ami szerint Ferencvárosban semmilyen törvénysértés nem történt a Tóth Kálmán utcai fakivágások során. A beruházó egy ingatlan-beruházás során, a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, az építkezéshez elengedhetetlenül szükségesen vágta ki a fákat.

Az önkormányzat azt írta továbbá, hogy a kivágott fák többsége nem volt őshonos, és egyikük sem volt védett. Ki kellett őket vágni, mert amellett, hogy invazív fajok is voltak köztük, az építkezés során a gyökerük is megsérült volna, mely egyrészt pusztulásukat, másrészt balesetveszélyes helyzeteket okozhatott volna.

És hogy a reklamáló lakók nehogy jól érezzék magukat, ők is megkapták:

A fakivágással kapcsolatos panaszok egy olyan lakóházban (Tóth Kálmán utca 33.) élők részéről érkeztek, akiknek jelenlegi otthonai 13 évvel ezelőtt hasonló körülmények között épültek és az építés során több fakivágás történt. A Nádasdy Udvar nevű épület ugyanis a Tóth Kálmán utcai oldalán közvetlenül a telekhatárra épült. Nem csupán az erkélyek, de egyes utcafronti helyiségek is a járda fölé nyúlnak ki. Tehát már akkor is történt fakivágás. Ugyanúgy, mint most