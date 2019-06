Elsőként teszteltük élesben az új BKK-mobiljegyet

A 2-es metrón utazva ért a hír, hogy újra elindult utashódító útjára a BKK-mobiljegy. A közlekedési cég két éve már próbálkozott hasonlóval, akkor csúfos kudarc lett a vége, kíváncsi voltam, mit tanultak.

Nem kockáztattak nagyot, a mobiljegyet egyelőre csak szűk körben, a reptéri 100E járaton lehet csak használni. A BKK honlapján olvasható útmutató szerint először le kell tölteni az ehhez szükséges mobilos applikációt, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy appját. Ez gyorsan ment.

A regisztrációval már gondjaim akadtak, hiszen parkolásra már egy ideje használom az NM Zrt. Mobilfizetés appját, csakhogy a fene se emlékszik a felhasználónév/jelszó kombóra. Márpedig a Mobiljegy app ezzel közös adatbázison van, és választhattam, belépek, vagy új felhasználónév/jelszó párost regisztrálok. Kénytelen voltam ez utóbbival élni.

Csakhogy regisztrációkor közölte a rendszer, hogy ezen a néven már regisztrálva vagyok. Visszaléptem, és szerencsére néhány próbálkozás után ráleltem az eredeti felhasználónév/jelszó párosra. Pár tappintás után következett a jegy vásárlása, ahhoz viszont meg kellett adni a bankkártya-adataimat. Ez a Deák téri metróállomás forgalmában már kifejezetten nehézkes, sőt elég kockázatos is volt, tekintve, hogy bárki kikaphatta volna a kezemből a mobilt, a kártyát, vagy a brifkómat.

Szerencsésen ezen is túlestem, megjött a mobilomra a várva várt, 900 forintos mobiljegy, egy Érvényesítse a jegyet a járművön-feliratú gombbal. Felmozgólépcsőztem a felszínre, a 100E Deák téri végállomásához. A busz nem állt bent, a jegykiadó automatánál hosszú, főleg külföldiekből álló sor kígyózott. Nekik biztos segítség lett volna, ha egy angol nyelvű táblán tájékoztatják őket, hogy mobilon is megvehetik a jegyet, de semmi ilyesmit nem láttam a megállóban. (Az app-ot magát át lehet állítani magyar nyelvről angolra.) A felszállási pontnál két BKK-s ellenőr állt, akik, mint elmondták, segítik és ellenőrzik a reptéri járatok utasait.

Mint kiderült, elmondásuk szerint én voltam a legelső, aki mobiljeggyel akart felszállni. Előkerült egy BKK-s lány is, aki kifejezetten a mobiljegyesek segítésére volt odarendelve. Kíváncsian vártuk négyen, hogy fog bemutatkozni az új mobiljegy. Közben a két ellenőr megmutatta saját céges mobiltelefonját, amire rá van telepítve a mobiljegy-ellenőrző applikáció. Ezt is kipróbáltuk később, de mindent a maga idején.

Megérkezett a busz, kinyitotta az ajtót, megnyomtam a mobilom képernyőjén az érvényesítő gombot. A képernyő kamerára váltott, rámentem vele a vezetőfülke oldalára kiragasztott QR-kódra, amit leolvasott, majd megjelent a mobilomon egy nagy zöld tölcsér. Ilyen:

Ennek a zöld tölcsérnek (nyilván minden utasnál más jellegű, jól látható jelet dob ki a telefon) kellett megjelenni a buszvezető belső kis kijelzőjén is, és akkor a sofőr tudja, hogy nem bliccelek. Megmutattam neki az enyémet, összehasonlította az övével, biccentett, és már mehettem is be a buszba.

A buszban lehetőség van még egy ellenőrzésre, ami a reptéri járaton nyilván szinte fölösleges, de a mobiljegy terjedésével szükség lesz rá. A buszon az ellenőr kérheti, hogy az appot megnyitva mutassam az aktuális jegyemet, ami így néz ki:

Ez szintén egy QR-kód, amit viszont már ő olvas le a saját mobiljával. Az ellenőr mobilja a kód alapján kiírja, hogy érvényes-e a jegyem. Amúgy ez ránézésre is is jól látszik, mert ha érvényes, akkor az rá van ráírva egy zöld csíkra, ha pedig nem, akkor az egy piros csíkon van feltüntetve.

Az applikációnak van még egy külön, négy számjegyű saját biztonsági PIN-kódja (amit kiválthat az ujjlenyomat-leolvasó). Ez a kód valószínűleg arra van, hogy ha a készüléket ellopják, akkor más ne használhassa jegyvásárlásra. Ez a plusz kód egy kicsit túlbiztosításnak tűnik egyfelől azért, mert a legtöbb mobilnak van saját belépési kódja, másrészt egy jegy ára nem az az összeg, amivel borzasztó nagy károkat lehet okozni a mobil tulajdonosának a számláján.

Összefoglalva: ha a felhasználó túlesik a regisztráción és a kártyaadatok megadásának mintegy negyedórás procedúráján, az érvényesítés már elég gyorsan megy. Ha majd később, az első ajtós buszoknál is bevezetik, nem lesz hosszabb a bejutás, mint most a jegykezeléssel. A rendszer biztonságát a következő napokban biztos hekkerek rajai fogják megpróbálni feltörni, de erre a fejlesztő cég, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. egy korábbi sajtótájékoztatón elhangzottak alapján számít, és ha valaki netalán célt érne, akkor nem feljelenteni fogják, hanem tárgyalnak vele.

